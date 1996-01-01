Из похода пришли моряки

13 декабря во Владивосток из Индийского океана вернулся отряд кораблей ТОФ.

Президент России Владимир ПУТИН намерен наградить участников этого похода. "Это большая работа, прошу проанализировать результаты и выйти с предложением, кого из офицеров и матросов можно отметить государственными наградами, различного рода поощрениями, это надо сделать обязательно, не откладывая в долгий ящик", - обратился Путин к министру обороны Сергею ИВАНОВУ.

Иванов заверил, что "такие походы мы будем и дальше планировать, чтобы и демонстрировать наш флаг, и укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с нашими партнерами".

Напомним, отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока 20 сентября в поход, рассчитанный на более чем два с половиной месяца. В его составе под командованием заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Сергея АВРАМЕНКО - большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", флагман флота - ракетный крейсер "Варяг", средний морской танкер "Печенга" и буксир "Калар". Российские корабли приняли участие - с 17 по 19 октября - в проводившихся в Индийском океане российско-индийских учениях "Индра-2005".