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"Ушла с базой!"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Нелегальная продажа банков самых разных данных - это только начало эры информационных преступлений в России. Их вал будет нарастать до тех пор, пока Госдума и Правительство РФ не устранят зияющие пробелы в законодательстве, породившие лавину безнаказанного и даже вызывающего отъема чужой информации, а значит, и собственности. Об этом говорится в статье "Продается база данных", помещенной в декабрьском номере журнала "Финансовый контроль".

У аферистов руки развязаны, подчеркивает автор статьи. Если в американском праве, например, есть понятие "вмешательство в частную жизнь граждан", то у нас, к большому сожалению, такого понятия нет. Потому и наказания за вторжение в частную жизнь не предусмотрено.

В публикации приводится мнение члена Комитета по безопасности Госдумы Алексея КОНДАУРОВА, который считает, что появление в свободной продаже все новых и новых баз данных в меньшей степени представляет собой угрозу для экономики страны. Другое дело, что они становятся опасными в руках криминальных элементов. "Речь идет не только о банальных кражах, - отмечает депутат. - На мой взгляд, при похищениях людей с целью выкупа также используются нелегальные базы данных".

Что же касается бизнеса, то здесь, по словам Кондаурова, угроза в большей степени носит не чисто экономический, а криминальный оттенок. Речь идет о таких вещах, как рэкет, шантаж и другие методы силового давления на бизнес. Причем этим грешат как бандиты, так и сотрудники правоохранительных органов. Разница только в том, что вторые имеют доступ к конфиденциальной информации по роду службы, а первые - за деньги.

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