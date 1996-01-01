Куплю чиновника

В последнее время коррупция в России приобрела такой масштаб, что в СМИ открыто называются расценки как на принятие нужных властных решений, так и на чиновничьи кресла различного ранга. Однако несмотря на это, к ответственности привлекается лишь мизерная часть низового звена.

В начале декабря в здании Юридического института ДВГУ прошел семинар на тему "Рынок коррупционных услуг: состояние и перспективы борьбы", в котором приняли участие как теоретики, занимающиеся этой проблемой, так и представители правоохранительных органов. Как отметил директор Владивостокского Центра по изучению организованной преступности Виталий НОМОКОНОВ, "неслучайно коррупция в названии семинара представлена в качестве сегмента рынка. Развитие рыночной системы хозяйствования в нашей стране привело к тому, что в настоящее время сами властные полномочия, власть превратились в ходовой и весьма ликвидный товар".

Впрочем, этот вид нелегального бизнеса в России стал настолько привлекателен, что по данным Фонда ИНДЕМ, за последние 4 года уровень коррупции в стране вырос почти в 10 раз. Если в 2001 г. теневой оборот коррупционных услуг составлял 1/3 бюджета страны, теперь он равен 2,5 бюджетам, что составляет $340 млрд.

Услуги коррупции. Дорого

Сегодня российских коррупционеров не пугает даже то, что в печати спокойно публикуются расценки на их услуги, и это не опровергается. По сообщению председателя Национального антикоррупционного комитета г-на КАБАНОВА, должность министра сегодня стоит $10 млн, сенатора - до $8 млн, районного судьи - от $500 тыс. Высокий чин в УВД - от $50 тыс. до $100 тыс. Встреча с чиновником высокого ранга оценивается в $3-5 тыс., звонок депутата, решающий проблему, - $ 2-4 тыс., депутатский запрос - $5-7 тыс. Сумма "отката" чиновнику составляет от 10 до 30% от суммы сделки. Говорят также, что рекордным стало голосование по импичменту президенту ЕЛЬЦИНУ в Госдуме второго созыва - за каждый голос против этого решения предлагалось до $30 тыс.

Широкий размах имеет и так называемая низовая коррупция. Так, по некоторым сведениям, рядовой сотрудник ГИБДД при зарплате 4-5 тыс. руб. только за одну смену может получить нелегально на руки 5-6 тыс. руб. При этом за "хорошее место" еще нужно заплатить примерно $10 тыс.

Запретить продажность

Вместе с тем, какой бы риторической ни казалась проблема коррупции, существуют методы если не искоренения, то, по крайней мере, противодействия ей. Специалисты видят определенный перелом в борьбе с коррупцией в принятии законов "О доступе граждан к информации" и "О противодействии коррупции". Последний особенно важен, т.к. он официально закрепит само понятие коррупции, которое до сих пор нигде не прописано. По этому поводу любят издеваться сотрудники правоохранительных органов: "А что такое коррупция? Раз нет такого закона, то и делать мы ничего не будем".

Надо отметить, что проект ФЗ "О противодействии коррупции" прошел в Госдуме первое чтение. Однако, как утверждает президент Ассоциации юристов Приморского края Евгений РЯБОВ, "проект закона только имитирует борьбу с коррупцией, но не предлагает реальных механизмов, как, например, создание специального органа, который должен борьться с коррупцией в РФ. Больше того, закон противоречит международным нормам о противодействии коррупции, поэтому его нужно вернуть в первое чтение дополненным".

Рябов предложил дополнить проект закона установлением кодекса традиций должностных лиц, который является составной частью противодействия коррупции многих стран, где уровень коррупции достаточно низкий. "Кодекс поведения сенаторов Конгресса США, например, детально регламентирует их практическую деятельность, - объясняет Евгений Николаевич, вплоть до того, что в приложении к кодексу предусматривается специальная комната в здании конгресса, куда должны приходить конгрессмены с теми подарками, которые превышают установленные в кодексе. Так, сенатор Конгресса США не имеет права принять подарок стоимостью более $200, если же этот подарок дорог ему как знак внимания, он может его выкупить. В проекте нашего закона также необходимо прописать, какие подарки могут принимать госслужащие, каким образом необходимо вести себя при вручении незаконных подарков и как избавляться от них".

Отвечает чиновник

В то время как главный закон страны о борьбе с коррупцией еще рассматривается, посмотрим, как борьба идет фактически. Озвученные начальником Управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел Юрием МЕЛЬНИКОВЫМ данные статистики о привлечении к ответственности лиц за совершение преступлений коррупционной направленности стали воплощением пословицы "Украдешь рубль - сядешь в тюрьму, украдешь миллион - останешься на свободе".

Согласно статистике, в 99% случаев взятки дают сотрудникам органов внутренних дел. 85-90% - за непривлечение к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Больше всего преступлений по получению взятки совершается сотрудниками правоохранительных органов - 27%, работниками медицинских учреждений, в основном за выдачу больничных листов - 28% и преподавателями вузов и школ - 28,2%. Как видно, в основном идет борьба с низовой коррупцией. Обычно, это какие-то разовые акции, а целенаправленной масштабной борьбы нет. Понятно, что это влияет на общественное отношение к такой борьбе.

В этой связи Ю. Мельников предложил следующее: "В борьбе в коррупцией я за принцип презумпции виновности в части контроля над доходами чиновников. Пусть чиновник отчитывается ежеквартально или каждые полгода, откуда у него появляется то или иное имущество. Я не говорю о том, что если он будет давать неточные сведения или толком не сможет документально объяснить, то будет привлечен к уголовной ответственности, но, по крайней мере, если он будет смещен со своего поста, это будет уместно. Многие со мной в этой части не согласны, но я считаю, что если мы будем стесняться бороться с коррупцией, то мы ничего хорошего не получим. С коррупционерами надо бороться жестко - привлекать к ответственности, и обязательно с возвратом такой меры, как конфискация имущества".