Закопал труп матери в угле

В куче угля спрятал труп свой матери убийца из Приморья, а потом сам же подал ее в розыск.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, в поселке Липовцы Октябрьского района был обнаружен труп без вести пропавшей женщины 1940 года рождения. По заключению судебно-медицинского эксперта, она скончалась от черепно-мозговой травмы еще в начале ноября. За совершенное убийство сотрудники уголовного розыска задержали родного сына погибшей.

Установлено, что преступление было совершено в ее доме на улице Железнодорожной. Пьяный сын 1981 года рождения, поругавшись с матерью, забил ее до смерти железной кочергой. Труп он перенес за железнодорожную линию и засыпал углем, после чего сам пришел в милицию и заявил, что она пропала без вести.