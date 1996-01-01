Военкома испортил квартирный вопрос

Военная прокуратура Дальневосточного военного округа предъявила военному комиссару Приморского края генерал-майору Игорю СВЕНТИЦКОМУ обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: "Злоупотребление должностными полномочиями" и "мошенничество".

Будучи комиссаром Магаданской области, Свентицкий незаконно приватизировал служебную квартиру, а затем, получив перевод во Владивосток, продал ее. Вскоре он стал обладателем трехкомнатной квартиры во Владивостоке, которую ему предоставили как не обеспеченному жильем. Ремонтом квартиры генерала бесплатно занимались матросы-срочники. По мнению следствия, Свентицкий допустил также расходование бюджетных средств, выделенных на пенсионное обеспечение военнослужащих запаса.