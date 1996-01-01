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В память о погибших на "Весте" и "Аросе"
Родственники моряков, погибших на "Весте" и "Аросе", обратились в городскую Думу Находки с предложением воздвигнуть в их честь мемориал.
Как считает боцман Владимир МАНАТОВ, 28-летний сын Руслан которого ушел в свой последний рейс на "Весте" третьим механиком, необходимо, чтобы на родине погибших моряков был памятник, куда могли бы прийти родные почтить их память. В Находке есть подобный монумент "Скорбящая мать", возведенный в честь экипажа затонувшего в семидесятые годы СТР "Бокситогорск", принадлежащего Базе активного морского рыболовства. Нынешним летом рядом с ним установлена мемориальная доска с именами членов затонувшего экипажа СТР "Свияга", также принадлежавшего БАМР. По мнению родственников пропавших без вести на "Весте" и "Аросе", еще одна мемориальная доска была бы здесь кстати. Впрочем, этот вариант не единственный.
Как известно, помочь установить памятник обещало руководство компании "Вест-лайн", которая занималась отправкой судна в рейс. Бывший мэр Находки Виктор Гнездилов также обещал выделить под него место. Но после гибели директора компании, юридического прекращения ее деятельности и смены власти в городе дело застопорилось.
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