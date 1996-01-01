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За ужин - под суд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против парня, не расплатившегося за ужин в ресторане.

Как сообщили в пресс-службе краевого УВД, данный инцидент не имеет аналогов в крае. 25-летний житель краевого центра провел вечер в одном из популярных городских ресторанов, но не смог или не захотел расплатиться по счету, задолжав заведению 3 тысячи рублей. Заявление об этом администрация ресторана подала в милицию только через несколько дней. Очевидно, руководство престижного заведения настолько доверяет своим клиентам, что понадеялось на добросовестное погашение задолженности со стороны молодого кутилы. Однако молодой человек не оправдал столь оптимистичной надежды и не вернул деньги добровольно. Пришлось довести дело до милиции и судебного разбирательства.

В настоящий момент молодой человек в полном смысле слова подвел себя под статью, которая называется "Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Это чревато лишением свободы на срок до 5 лет. Возбуждено уголовное дело.

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