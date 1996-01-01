"Губа" не дура

Недавно Владивостокским гарнизонным военным судом был осужден на 4 года условно с испытательным сроком 2 года офицер Тихоокеанского военно-морского института (ТОВМИ) имени Макарова за то, что избил пьяного курсанта. Этого служаку никто не собирается оправдывать, но, по словам его коллег, сегодня никакие уговоры не способны удержать военнослужащих в рамках законности. И, как мы видим, не только подчиненных, но и начальников. Поэтому, скорее всего, уже с нового года за нарушение воинской дисциплины военнослужащие рядового и сержантского состава будут подвергаться дисциплинарному аресту. С таким предложением выступило Министерство обороны, направив в Государственную думу соответствующий законопроект. Он уже принят в первом чтении, и, по мнению армейского руководства, ничто не помешает ему принять вид закона уже в самом ближайшем будущем.

Самоволка с самогонкой

Три года назад на этот вид дисциплинарного наказания военнослужащих был введен "мораторий". Считалось, что содержание нарушителей воинской дисциплины на "губе", ограничивает права военнослужащих, их свободы, что никоим образом не способствует укреплению дисциплины, а лишь озлобляет, подвигая на более тяжкие правонарушения.

Однако такое послабление только усилило разброд и шатания в войсках. Командирам и начальникам все труднее стало держать рядовой состав в подчинении, а аргументы типа нарядов на работы или строгих выговоров как последнее внушение перед дисциплинарной и уголовной ответственностью не имеют никакой силы.

К слову, три последних года гауптвахты играли роль пересыльных тюрем для военнослужащих, грубо нарушивших закон, с последующей отправкой или этапированием по решению суда в дисциплинарную часть или колонию.

Во все времена солдаты и матросы бегали в самоволку, покидали воинские части, а неуставные отношения давно стали обычным делом в наших Вооруженных Силах. Однако, по словам высокопоставленного офицера ТОФ, в последнее время эти воинские прегрешения приобрели характер стихийного бедствия. Чего только стоит самовольная "прогулка" двух матросов по улицам индонезийской столицы во время посещения Джакарты военными кораблями ТОФ. Для них, судя по всему, Java-street не многим отличалась от Светланской.

Добавим к этому употребление наркотиков и алкоголя, которые в сегодняшних войсках уже стали обыденностью.

Пять нарядов - максимум

В Вооруженных Силах, как могут, борются с этим злом, но рычагов воздействия, кроме как угрозы дисбата или уголовного преследования, нет. За двухчасовую самоволку под суд не отдашь, не возбудишь уголовное дело за "туалетную" драку, а адекватных мер дисциплинарного воздействия, явно недостаточно.

По словам коменданта Владивостокского гарнизона подполковника Александра ВОЛКОВА, максимум, что может применить командир по отношению к нерадивому бойцу, так это объявить ему пять нарядов на работу либо строгий выговор. Есть еще замечание или выговор, но они не страшнее простого слова. И с этим трудно не согласиться.

Многие офицеры вынуждены признавать, что и эту по сегодняшнему уставу крайнюю и наивысшую меру дисциплинарного воздействия (пять нарядов) они применяют без особого энтузиазма, а подчас и скрепя сердце. Дело в том, что редкий командир отправит чистить картошку военнослужащего, чьи руки и голова нужны для выполнения служебно-боевых и должностных задач, которые, кстати, требуют и обращения с оружием. Поэтому командиру необходимо каким-то образом изолировать военнослужащего, нарушившего армейские законы.

Тюрьма или дисбат

- Отсутствие дисциплинарного ареста влияет на уголовную преступность, когда военнослужащие выходят за рамки своего статуса, а их действия направлены не только против сослуживцев, но и гражданского населения. Командиру ничего не остается, как за нарушение законности инициировать возбуждение уголовного дела, - говорит Александр Волков.

Что это такое, объяснять не надо. Это пятно на воинскую часть со всеми дисциплинарными выводами уже для командиров и начальников. Поэтому они довольно редко рапортуют наверх с просьбой предать нарушителя суду.

Именно недостаток промежуточного дисциплинарного звена, каким на протяжении всей истории Российской армии являлась "губа", не позволяет своевременно предупредить тяжкое преступление. А гауптвахта всегда была неким предупреждением, через которое военнослужащий мог реально ощутить, что к нему могут применить и более жесткие меры, если он вовремя не остановится. И действительно, мало кому нравилось сидеть в камере с решетками на окнах, глухими дверями и выполнять жесткий распорядок дня. Те, кто служил в армии, согласятся, что гарнизонная гауптвахта всегда играла роль семафора, увидев который, военнослужащий прекрасно понимал, что дальше - либо дисциплинарный батальон (дисбат), либо тюрьма...

- Сегодня после строгого выговора боец сразу идет в дисциплинарную часть или колонию, которая его попросту ломает. Поэтому ввод такого института воспитания, как гауптвахта, мы считаем своевременным и правильным решением. Ситуация, которая сложилась в войсках, другого выбора не оставляет, - подвел итог Александр Волков.