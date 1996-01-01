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Прокуратура выступила в защиту заказников

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прокуратура Приморья опротестовала постановление администрации края "О государственных заказниках краевого значения".

Как сообщила старший помощник прокурора Ирина НОМАКОНОВА, постановление было принято с нарушениями требований природоохранного законодательства Российской Федерации. "В частности, постановление разрешало в государственных природных заказниках краевого значения "Борисовское плато", "Лосиный", "Тихий", "Горалий", "Залив Восток" и "Верхнебикинский" проводить геологоразведочные работы, разработку месторождений полезных ископаемых, вести строительство, изымать землю, - сказала Ирина Номоконова. - В "Верхнебикинском" заказнике, помимо указанных видов деятельности, допускалось строительство зданий и сооружений, дорог и коммуникаций, стоянки автотранспорта, устройство привалов, туристских стоянок и лагерей". По словам Номаконовой, проект постановления "О государственных заказниках краевого значения" не проходил государственную экологическую экспертизу, федеральным органом исполнительной власти в области государственной экологической экспертизы не дана оценка соответствия данного постановления требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

"Прокуратура предложила краевой администрации отменить проект. Однако согласно ответу краевой администрации постановление 16 ноября было направлено на государственную экологическую экспертизу, но отменено не было и продолжает действовать до настоящего времени. Заявление прокурора края направлено в Приморский краевой суд", - добавила она.

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