Моряки ТОФ - во Вьетнаме

Моряки Тихоокеанского флота прибыли с визитом в Республику Вьетнам.

Как сообщили в пресс-службе ТОФ, поход отряда боевых кораблей ТОФ вступает в завершающую фазу. В воскресенье моряки-тихоокеанцы осуществили деловой заход во вьетнамский порт Дананг, который продлится до 2 декабря.

Командующий отрядом провел брифинг для представителей российских и вьетнамских СМИ. Основными темами для обсуждения стали возможные совместные учения и укрепление отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам.

Российской стороной было организовано посещение боевых кораблей командованием военно-морских сил Вьетнама, военных атташе иностранных государств и жителей города Дананг. По завершении визита, пополнив запасы продовольствия и воды, корабли ТОФ возьмут курс к родным берегам.