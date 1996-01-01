Главком прибыл во Владивосток...

Главком военно-морского флота России адмирал Владимир МАСОРИН вместе с офицерами главного штаба ВМФ прибыл во Владивосток.

Как сообщили в пресс-службе ТОФ, в Приморье Владимир Масорин проверит боевую готовность береговых структур, соединения надводных кораблей и подводных лодок, а также ознакомится с ходом боевой учебы.

Напомним, до визита во Владивосток главком побывал в Хабаровском крае и на Камчатке. В Хабаровском крае он посетил Каменный ручей, где ознакомился с ходом боевой подготовки. На Камчатке Владимир Масорин ознакомился с организацией учебы, состоянием боевой и технической подготовки в частях Петропавловск-Камчатского и Вилючинского гарнизонов, побывал на базе атомных подводных лодок в поселке Рыбачий, а также проверил, как проходит ликвидация последствий взрывов на военных складах.