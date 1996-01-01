У гражданина Бельтюкова есть мандат. Будет ли исполнительный лист?

Скоро два месяца, как коллегия по гражданским делам краевого суда оставила в силе решение Ленинского райсуда г. Владивостока о взыскании с Геннадия БЕЛЬТЮКОВА 200 000 руб. Это плата за моральный вред, который депутат Законодательного собрания Приморья причинил председателю арбитражного суда Сергею ЧУМАКОВУ.

Как стало известно "ЗР", г-н Бельтюков до сих пор не рассчитался со служителем Фемиды. Быть может, парламентарию просто обидно отвечать рублем в одиночку: грех-то был коллективный?! Действительно, кроме Геннадия Бельтюкова, в распространении информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию председателя Приморского арбитражного суда, участвовали: депутаты ЗС ПК Адам ИМАДАЕВ, Александр МАМОШИН, Николай МАРКОВЦЕВ и примкнувший к ним член квалификационной коллегии судей Приморского края Сергей ДОЛОТОВ. Это их подписи стоят под печально знаменитым "Открытым письмом" в адрес Президента РФ, руководства правительства, Госдумы, Генеральной прокуратуры, МВД, Высшего арбитражного и Верховного судов. Текст был опубликован в январе 2004 года и потом многократно цитировался в СМИ.

Напомним, что, по утверждениям авторов послания, судьи и чиновники краевой администрации "преднамеренно банкротят и распродают по бросовым ценам имущество предприятий государственной собственности". Это якобы "свидетельствует о коррумпированности региональных органов государственной и судебной власти". Соавторы требовали отстранить председателя Арбитражного суда Сергея Чумакова от должности "на период проведения проверки изложенных фактов коррупции". Чтобы никто не сомневался в серьезности требований, депутаты Имадаев и Бельтюков объявили голодовку.

Под давлением участников голодовки в феврале 2004 года ЗС ПК создало комиссию по расследованию обстоятельств банкротств, в которую также вошли Бельтюков с Имадаевым, а последний даже ее возглавил. Одновременно шли проверки со стороны Генеральной прокуратуры и Высшего арбитражного суда. Как итог - ни одно из обвинений не подтвердилось. Об этом с трибуны местного парламента объявил председатель спецкомиссии Адам Имадаев. Признав ошибку, он публично извинился перед Сергеем Чумаковым. Однако Геннадий Бельтюков примеру коллеги не последовал. За что и пострадал.

Не дождавшись от него покаянных слов, председатель арбитражного суда обратился с гражданским иском в суд районный. Судья Светлана ШУЛЬГА вынесла решение о наказании депутата. Гордый парламентарий ответил кассационной жалобой. Снова тщетно... Для законопослушного гражданина это означает, что пришел час расплаты и пора доставать кошелек. Но если гражданин не очень чтит закон (а случай с Бельтюковым, похоже, из этого ряда), то его, скорее всего, ждет тесное общение с судебным исполнителем. Правда, Сергей Чумаков пока не обращался за помощью в Службу судебных приставов, питая надежду, что известный парламентарий добровольно исполнит решение суда.