Ядерное топливо в крае возят по немодернизированной дороге

До сих пор не решен вопрос о выделении денег на модернизацию участка железной дороги протяженностью 29 км в Приморском крае, предназначенного для вывоза с утилизируемых объектов отработанного ядерного топлива.

Это было заявлено на коллегии Счетной палаты, которая рассмотрела результаты проверки законности, эффективности и целевого использования средств, выделенных на утилизацию и ликвидацию вооружения и военной техники.