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Тихоокеанцы - лучшие моряки России
Тихоокеанский флот признан лучшим среди флотов ВМФ России.
Как сообщили в пресс-службе ТОФ, такое признание было завоевано флотом в ходе успешно проведенных совместных командно-штабных учений: "Мирная миссия-2005" и "Индра-2005". Во время этих учений тихоокеанцы продемонстрировали высокую ратную выучку и заслужили самые лучшие отклики боевых товарищей из Китая и Индии.
В итоге моряки-тихоокеанцы завоевали четыре приза Главнокомандующего ВМФ России по разным видам боевой подготовки. Их получили: соединение капитана 1 ранга Сергея ЛИПИЛИНА, коллективы летчиков под командованием полковника Владимира КОВАЛЬЧУКА и подполковника Александра ЕРМАКОВА. Традиции меткой стрельбы продолжило соединение береговых войск подполковника Константина ХЛУСА.
Лучшим соединением в ВМФ России признан военный коллектив подводников, который возглавляет капитан 1 ранга Александр ГОРБУНОВ.
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