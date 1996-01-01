Требуется призывник с сертификатом качества

Призыв граждан, достигших 18-летнего возраста и потерявших право на отсрочку, плавно пересек экватор и движется к своему финалу. Сегодня уже отправлены в войска более 90% юношей от призывного плана, спущенного на Приморский край Генеральным штабом Министерства обороны.

Но уже сегодня можно сказать, что призыв "Осень-2005" состоялся. Это подтвердил в беседе с корреспондентом "ЗР" начальник 2-го отделения Военного комиссариата Приморского края полковник Анатолий СЕРКОВ. Наша беседа состоялась на следующий день после выступления министра Сергея ИВАНОВА, в котором он рассказал о перспективах строительства Вооруженных Сил на ближайшее время.

- Анатолий Валентинович, в Госдуме рассматривается большой пакет законопроектов, предусматривающих поправки к Закону "О воинской обязанности и военной службе". Что из выступления министра непосредственно касается призыва на срочную службу?

- Речь идет конкретно о сроках службы и тех льготах, которые будут созданы для военнослужащих срочной службы, впоследствии изъявивших желание служить по контракту. Как мы видим из слов Сергея Иванова, льготы для этих категорий военнослужащих планируются большие и направлены они, прежде всего, на повышение престижа службы и желания молодых людей служить. Уже сегодня я могу сказать, что с каждым призывом желающих служить все больше.

- С чем это связано?

- Если учесть, что основная масса молодежи - жители глубинки, где есть трудности с заработком как таковым, то сегодня на контрактной службе ребята получают возможность неплохо заработать. К примеру, погранвойска ФСБ, которые с 1 января 2006 г. полностью переходят на контрактную основу, уже сегодня своим сверхсрочникам платят до 17 тыс. руб. Плюс те льготы, которые планирует министерство для этой категории военнослужащих в ближайшее время.

- Конкретно, что за льготы, известно?

- Пока можно говорить лишь в будущем времени. Так, например, зампред Госдумы Владимир ЖИРИНОВСКИЙ пообещал внести в закон пункт, по которому военнослужащий срочной службы после окончания учебного подразделения и заключения контракта на три года, получит право на бесплатное поступление в вуз.

- Наконец-то получен ответ на вопрос о месте и количестве военных кафедр при гражданских вузах?

- С каждым призывом повышаются требования к качеству призывников. Даже строительные и железнодорожные части, которые не были очень требовательными, изменили свою позицию и требуют от военкоматов юношей с техническими навыками. Другой момент. Через три года срок службы сократится вдвое, что само собой повлечет увеличение количества призывников. А если учесть надвигающуюся, по определению министра, "демографическую яму", которая как раз и приходится на 2008 г., то сокращение кафедр и ликвидация ряда отсрочек кажутся наиболее разумными в складывающихся условиях. Не забывайте, что из офицеров запаса в войска шли от силы каждый десятый выпускник вуза. Здесь не на последнем месте стоит экономия государственных средств.

- Вернемся к призыву "Осень-2005". Есть ли какие-нибудь черты, выгодно отличающие его от предыдущих армейских наборов?

- Это отношение к призывникам, к их морально-психологическим и образовательным качествам. Сейчас набираются очень серьезные команды для дальнейшего комплектования режимных и элитных частей и соединений. Вот и пограничники со следующего года переходят полностью на контракт. Этот призыв на границу - последний. Из этих ребят, что сейчас пойдут на границу, и будут выбирать, вернее, им будет предложено остаться на контрактную службу. Еще и поэтому внимание к призывному контингенту очень пристальное.

- А как обстоят дела с комплектованием бригад постоянной готовности в Приморском крае?

- Набор продолжается, и все те нормативы, что предложил нам округ, мы выполняем. Комплектовать части ближе к большим городам всегда проще.

- Неужели все так гладко?

- Не все. У нас появилась проблема, к которой мы меньше всего были готовы. Это так называемые призывники с погашенной судимостью, которые могли бы идти в армию. Причем из этих ребят есть и такие, кто желает служить. Однако с каждым призывом разнарядка на них уменьшается. Вот и в этот призыв мы вынуждены были отправить по домам почти 200 человек, оставив чуть более 20. Это еще раз говорит об изменившемся отношении государства и армии к качеству призывников.