Пробка по вине "металлистов"

Во вторник 22 ноября во Владивостоке в районе железнодорожного переезда на Постышева возникла многокилометровая пробка. Причиной ее стал запрещающий красный свет на сигнальном светофоре перед путями - он горел полтора часа! За это время ни один железнодорожный состав по рельсам не прошел.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе Владивостокского отделения ДВЖД, причиной сигнала о "ложной занятости" железнодорожного пути стало хищение соединительной муфты автоматической переездной сигнализации. Добычей "металлистов" на этот раз стал металлический элемент оборудования сигнализации переезда весом в 5 кг. Более часа потребовалось специалистам Владивостокского отделения дороги на устранение неисправности. Проводится расследование и поиск похитителей.