Во Владивостоке застрелен очередной предприниматель

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, во Владивостоке в ночь на 18 ноября в 23:30 местного времени у дома №21 по улице Шилкинская был застрелен предприниматель Александр КОЗЛОВ 1972 г. р. На месте убийства было найдено 19 гильз.

Прокуратурой Ленинского района по факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Предполагается, что это преступление связано, скорее всего, с коммерческой деятельностью убитого и носит заказной характер.