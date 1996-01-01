Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Находку заполонили фальшивки
Более трех десятков фальшивых купюр достоинством в 1000 рублей обнаружено и изъято из обращения на прошлой неделе работниками Находкинского отделения Сбербанка России. Как отмечают специалисты, качество фальшивок высокое, отличить их от настоящих без специальных приборов весьма затруднительно.
Поддельные тысячерублевые купюры, обнаруженные в Находке, имеют все защитные свойства, включая водяные знаки и рельефное изображение.
Основная отличительная особенность подделки - изображение не светится в ультрафиолетовом излучении. Банкноты можно распознать, обратив внимание на изображение логотипа Сбербанка России, который находится слева на ее лицевой стороне. При косо падающих лучах на поддельных купюрах логотип не меняет окраску. Кроме того, с лицевой стороны банкноты прощупывается рельеф лица Ярослава Мудрого, нанесенного, предположительно, способом тиснения, а не фотографическим, как в случае с настоящей купюрой.
Фальшивые казначейские билеты сбывались в Находке в основном на автозаправках и в торговых точках, работающих круглосуточно, а также в уличных обменных пунктах. Предполагается, что они могут быть получены при выдаче зарплаты "черным налом", поскольку деньги находятся в обороте, минуя банк, где за ними установлен строжайший контроль.
Все адреса, откуда фальшивые купюры поступили в Сбербанк, известны, в настоящее время работники правоохранительных органов проводят расследование. В последний раз массовый вброс в обращение фальшивых денег в Находке наблюдался в июне этого года, когда они были ввезены из Китая. В настоящее время, как считают специалисты, делать выводы о том, откуда взялись нынешние подделки, преждевременно. Есть информация, что в последние два-три месяца такие купюры появлялись в Приморском и Хабаровском краях.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- В России введут новый налог для граждан