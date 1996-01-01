Находку заполонили фальшивки

Более трех десятков фальшивых купюр достоинством в 1000 рублей обнаружено и изъято из обращения на прошлой неделе работниками Находкинского отделения Сбербанка России. Как отмечают специалисты, качество фальшивок высокое, отличить их от настоящих без специальных приборов весьма затруднительно.

Поддельные тысячерублевые купюры, обнаруженные в Находке, имеют все защитные свойства, включая водяные знаки и рельефное изображение.

Основная отличительная особенность подделки - изображение не светится в ультрафиолетовом излучении. Банкноты можно распознать, обратив внимание на изображение логотипа Сбербанка России, который находится слева на ее лицевой стороне. При косо падающих лучах на поддельных купюрах логотип не меняет окраску. Кроме того, с лицевой стороны банкноты прощупывается рельеф лица Ярослава Мудрого, нанесенного, предположительно, способом тиснения, а не фотографическим, как в случае с настоящей купюрой.

Фальшивые казначейские билеты сбывались в Находке в основном на автозаправках и в торговых точках, работающих круглосуточно, а также в уличных обменных пунктах. Предполагается, что они могут быть получены при выдаче зарплаты "черным налом", поскольку деньги находятся в обороте, минуя банк, где за ними установлен строжайший контроль.

Все адреса, откуда фальшивые купюры поступили в Сбербанк, известны, в настоящее время работники правоохранительных органов проводят расследование. В последний раз массовый вброс в обращение фальшивых денег в Находке наблюдался в июне этого года, когда они были ввезены из Китая. В настоящее время, как считают специалисты, делать выводы о том, откуда взялись нынешние подделки, преждевременно. Есть информация, что в последние два-три месяца такие купюры появлялись в Приморском и Хабаровском краях.