Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Убийство на грани фола
В конце ноября дело об убийстве депутата думы г. Уссурийска и известного предпринимателя Юрия ЕМЕЦА будет передано в суд. Расследование этого громкого преступления было взято под особый контроль Генпрокуратурой РФ и прокуратурой Приморья.
Версий о мотивах покушения было множество, и все они сводились к коммерческой деятельности предпринимателя. Однако через полгода накал страстей вокруг этого преступления спал, в годовщину гибели Юрия Емеца мало кто из СМИ поинтересовался ходом расследования. Между тем у "ЗР" имеется эксклюзивная информация о том, что еще летом этого года убийцы депутата были задержаны.
Напомним, преступление было совершено 7 июня 2004 г. в 11 час. 25 мин. около дома №122 по ул. Ленина в Уссурийске. Погибший получил огнестрельное ранение в спину, от которого скончался в больнице. Случилось это на пороге его собственного офиса. Как потом выяснило следствие, пуля, попавшая в спину, была разрывной. Отсюда и раны, несовместимые с жизнью, все внутренние органы потерпевшего были практически превращены в "кашу".
Наглость, с которой было совершенно преступление, наталкивала на мысль, что предприниматель кому-то мешал. Но кому - следствию выяснить не удалось ни в первые месяцы расследования, ни сейчас, когда следствие закончено. Все оперативно-следственные мероприятия не давали конкретных результатов до апреля 2005 г., хотя на раскрытие этого дела были брошены опытные сыщики из уголовного розыска Владивостока. Точнее, группа оперативников была из ОРЧ 4. В апреле этого года сыщикам поступает информация о том, что убийство - дело рук банды киллеров, которая специализируется на устранении предпринимателей по заказу.
Осведомитель утверждает, что ему известны все действующие члены этой преступной группировки. Более того, он указывает структуру группировки и место проживания ее лидеров. В ходе оперативной разработки информация осведомителя подтверждается. Источник утверждал, что убийство Емеца было совершенно бандой из 6 человек.
Подготовка к убийству велась заранее, подыскивались оружие, автотранспорт, пути отхода и места, где можно было отсидеться. Все члены банды - молодые люди, имеющие спортивную подготовку, хорошо владеющие огнестрельным оружием, отслужившие в Вооруженных силах. Причем некоторые имеют за плечами опыт ведения боевых действий в горячих точках.
Все же, несмотря на то, что милиционерам были известны их имена и фамилии, задержать подозреваемых удалось не сразу. Уже потом выяснится, что каждый из них имел несколько паспортов на разные фамилии, причем, паспорта были получены легальным путем.
Эта история заслуживает отдельной статьи. Но мы вкратце ее расскажем.
Первым в начале июня 2005 г. в Большом Камне задерживают "стрелка". Его вычислили по номерам автомашины, на которой он передвигался по краю.
Вначале задержанный упорно молчал, но после того как узнал, что правоохранительным органам уже все известно, разговорился ровно на сутки, после чего снова "ушел в отказ". Его показания помогли дополнить следствию картину преступления и некоторые детали. Неформальным лидером группы был самый старший по возрасту, условно назовем его "Посредник". Посредник потому, что брал заказы и деньги от заказчика. Его настоящее имя "ЗР" назвать не может, так как еще не состоялся суд, но он известен в криминальной иерархии Уссурийска как влиятельный авторитет. При этом "Посредник" имеет отдельные виды легального бизнеса, поэтому также известен в Уссурийске как успешный предприниматель.
Задержание "Посредника" дало следственным органам столь необходимые доказательства причастности этой группы к убийству Емеца. Оказалось, что пуля, попавшая в спину предпринимателя, была разрывной из нескольких соображений. Первое - эксперты по баллистике не должны были идентифицировать пулю и оружие, так как она была выпущена из карабина "Лось", который был изъят при обыске у "Посредника". Самое удивительное, что карабин был официально зарегистрирован на имя "Посредника". Вот в этом и был просчет, эксперты пулю собрали и доказали, что смертельный выстрел был произведен именно из изъятого при обыске оружия. Возможно, по оружейному следу на убийц вышли бы и раньше, но карабин был зарегистрирован в Москве и там пристрелян, следствие же искало оружие в Приморье.
Но это частности. А вот общая картина преступления. Преступники заранее покупают автомобиль японского производства марки "Краун", выбивают заднее стекло и на его место ставят целлофановую пленку, в которой проделывают отверстие. Утром в назначенный день машина подъезжает к месту, откуда планируется сделать выстрел. Место парковки было определено заранее. Сложность для убийц была в том, что они совершали убийство на грани фола. Офис, куда должна была подъехать жертва, и припаркованную машину разделяла дорога, по которой постоянно проезжали машины. Несмотря на то, что "стрелок" отлично владел оружием, "поймать" пулю могла любая проезжающая машина.
С другой стороны на месте преступления кроме водителя и стрелка работала группа обеспечения. Чтобы "Краун" не привлекал внимания, с одной стороны его загородила грузовая "рефка", за рулем которой также был один из членов группировки. Ее подогнали, припарковали согласно плану, и водитель спокойно ушел в парикмахерскую. Он уехал уже после того, как на месте работала следственная группа. Однако "Краун" и "рефку" часть свидетелей запомнила. Позже машины были найдены, а к двум задержанным добавились еще трое. Не удалось поймать только водителя, говорят, земляка упорно прикрывает узбекская диаспора.
Но не это главное, до сих пор неизвестны заказчики преступления. По версии, имеющийся у "ЗР", "Посредник" взял деньги у некоего господина, который вскоре после убийства Емеца сам погиб от руки наемного киллера. На этом цепочка закончилась. Рядовые исполнители утверждают, что они даже не знали имени убитого, пока не посмотрели местные новости. За убийство известного предпринимателя они получили по 30 тыс. руб.
Правда, существует еще одна версия. Согласно ей заказчика нужно искать среди тех, кто боялся Емеца не как предпринимателя, а как депутата: у него на руках были документы, разоблачающие какие-то махинации с муниципальной недвижимостью, которые он должен был вывезти в Москву. Но уж эту версию точно не докажут.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством