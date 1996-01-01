Убийство на грани фола

В конце ноября дело об убийстве депутата думы г. Уссурийска и известного предпринимателя Юрия ЕМЕЦА будет передано в суд. Расследование этого громкого преступления было взято под особый контроль Генпрокуратурой РФ и прокуратурой Приморья.

Версий о мотивах покушения было множество, и все они сводились к коммерческой деятельности предпринимателя. Однако через полгода накал страстей вокруг этого преступления спал, в годовщину гибели Юрия Емеца мало кто из СМИ поинтересовался ходом расследования. Между тем у "ЗР" имеется эксклюзивная информация о том, что еще летом этого года убийцы депутата были задержаны.

Напомним, преступление было совершено 7 июня 2004 г. в 11 час. 25 мин. около дома №122 по ул. Ленина в Уссурийске. Погибший получил огнестрельное ранение в спину, от которого скончался в больнице. Случилось это на пороге его собственного офиса. Как потом выяснило следствие, пуля, попавшая в спину, была разрывной. Отсюда и раны, несовместимые с жизнью, все внутренние органы потерпевшего были практически превращены в "кашу".

Наглость, с которой было совершенно преступление, наталкивала на мысль, что предприниматель кому-то мешал. Но кому - следствию выяснить не удалось ни в первые месяцы расследования, ни сейчас, когда следствие закончено. Все оперативно-следственные мероприятия не давали конкретных результатов до апреля 2005 г., хотя на раскрытие этого дела были брошены опытные сыщики из уголовного розыска Владивостока. Точнее, группа оперативников была из ОРЧ 4. В апреле этого года сыщикам поступает информация о том, что убийство - дело рук банды киллеров, которая специализируется на устранении предпринимателей по заказу.

Осведомитель утверждает, что ему известны все действующие члены этой преступной группировки. Более того, он указывает структуру группировки и место проживания ее лидеров. В ходе оперативной разработки информация осведомителя подтверждается. Источник утверждал, что убийство Емеца было совершенно бандой из 6 человек.

Подготовка к убийству велась заранее, подыскивались оружие, автотранспорт, пути отхода и места, где можно было отсидеться. Все члены банды - молодые люди, имеющие спортивную подготовку, хорошо владеющие огнестрельным оружием, отслужившие в Вооруженных силах. Причем некоторые имеют за плечами опыт ведения боевых действий в горячих точках.

Все же, несмотря на то, что милиционерам были известны их имена и фамилии, задержать подозреваемых удалось не сразу. Уже потом выяснится, что каждый из них имел несколько паспортов на разные фамилии, причем, паспорта были получены легальным путем.

Эта история заслуживает отдельной статьи. Но мы вкратце ее расскажем.

Первым в начале июня 2005 г. в Большом Камне задерживают "стрелка". Его вычислили по номерам автомашины, на которой он передвигался по краю.

Вначале задержанный упорно молчал, но после того как узнал, что правоохранительным органам уже все известно, разговорился ровно на сутки, после чего снова "ушел в отказ". Его показания помогли дополнить следствию картину преступления и некоторые детали. Неформальным лидером группы был самый старший по возрасту, условно назовем его "Посредник". Посредник потому, что брал заказы и деньги от заказчика. Его настоящее имя "ЗР" назвать не может, так как еще не состоялся суд, но он известен в криминальной иерархии Уссурийска как влиятельный авторитет. При этом "Посредник" имеет отдельные виды легального бизнеса, поэтому также известен в Уссурийске как успешный предприниматель.

Задержание "Посредника" дало следственным органам столь необходимые доказательства причастности этой группы к убийству Емеца. Оказалось, что пуля, попавшая в спину предпринимателя, была разрывной из нескольких соображений. Первое - эксперты по баллистике не должны были идентифицировать пулю и оружие, так как она была выпущена из карабина "Лось", который был изъят при обыске у "Посредника". Самое удивительное, что карабин был официально зарегистрирован на имя "Посредника". Вот в этом и был просчет, эксперты пулю собрали и доказали, что смертельный выстрел был произведен именно из изъятого при обыске оружия. Возможно, по оружейному следу на убийц вышли бы и раньше, но карабин был зарегистрирован в Москве и там пристрелян, следствие же искало оружие в Приморье.

Но это частности. А вот общая картина преступления. Преступники заранее покупают автомобиль японского производства марки "Краун", выбивают заднее стекло и на его место ставят целлофановую пленку, в которой проделывают отверстие. Утром в назначенный день машина подъезжает к месту, откуда планируется сделать выстрел. Место парковки было определено заранее. Сложность для убийц была в том, что они совершали убийство на грани фола. Офис, куда должна была подъехать жертва, и припаркованную машину разделяла дорога, по которой постоянно проезжали машины. Несмотря на то, что "стрелок" отлично владел оружием, "поймать" пулю могла любая проезжающая машина.

С другой стороны на месте преступления кроме водителя и стрелка работала группа обеспечения. Чтобы "Краун" не привлекал внимания, с одной стороны его загородила грузовая "рефка", за рулем которой также был один из членов группировки. Ее подогнали, припарковали согласно плану, и водитель спокойно ушел в парикмахерскую. Он уехал уже после того, как на месте работала следственная группа. Однако "Краун" и "рефку" часть свидетелей запомнила. Позже машины были найдены, а к двум задержанным добавились еще трое. Не удалось поймать только водителя, говорят, земляка упорно прикрывает узбекская диаспора.

Но не это главное, до сих пор неизвестны заказчики преступления. По версии, имеющийся у "ЗР", "Посредник" взял деньги у некоего господина, который вскоре после убийства Емеца сам погиб от руки наемного киллера. На этом цепочка закончилась. Рядовые исполнители утверждают, что они даже не знали имени убитого, пока не посмотрели местные новости. За убийство известного предпринимателя они получили по 30 тыс. руб.

Правда, существует еще одна версия. Согласно ей заказчика нужно искать среди тех, кто боялся Емеца не как предпринимателя, а как депутата: у него на руках были документы, разоблачающие какие-то махинации с муниципальной недвижимостью, которые он должен был вывезти в Москву. Но уж эту версию точно не докажут.