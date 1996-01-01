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Взятки сладки
Съесть денежные знаки, предназначенные для передачи сотруднику Госнаркоконтроля, попытался гражданин З., уличенный в попытке дачи взятки.
Гражданин З. попал в поле зрения сотрудников Уссурийского Межрайонного отдела Федеральной службы по борьбе с наркотиками в конце октября 2005 г. Как было выяснено в ходе работы оперативной группы, этот человек, проживающий в Ханкайском районе, занимался сбором дикорастущей конопли с целью дальнейшего изготовления наркотиков и их сбыта. Естественно, на этого гражданина было заведено дело. Однако еще в момент написания протокола он намекнул, что сбором конопли занимается не один и что его друзья не хотели бы, чтобы это дело было расследовано.
В дальнейшем гражданину З. удалось связаться по телефону со старшим сотрудником оперативной группы и сообщить, что он привезет в Уссурийск определенную сумму денег. После чего сотрудник наркоконтроля заявил своему руководству, что ему собираются дать взятку. Настойчивость в предложениях гражданина З. побудила руководство Уссурийского отдела к принятию решения по проведению документирования факта дачи взятки должностному лицу.
Встреча сотрудника наркоконтроля с гражданином З. состоялась прямо в одном из кабинетов отдела, предварительно оборудованного аудиоаппаратурой и видеокамерой. Бесстрастной техникой было установлено, что гражданин З. предлагал 100 тыс. руб. сотруднику Госнаркоконтроля в обмен на прекращение дела на стадии следствия.
Повторная встреча состоялась поздно вечером также в госнаркоконтроле, где гражданину З. в момент передачи денег и было предъявлено обвинение в дачи взятки. Уличенный в содеянном, житель Ханкайского района попытался было затолкать деньги в рот, однако ему удалось съесть только одну сто долларовую купюру. Остальные деньги, в том числе 59 стодолларовых купюр и российские рубли, сотрудникам наркоконтроля удалось у него отнять.
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