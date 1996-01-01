В России амнистируют миллион нелегалов

Федеральная миграционная служба (ФМС) планирует провести в 2006г. амнистию для граждан СНГ, нелегально работающих на территории РФ. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления внешней трудовой миграции ФМС РФ Вячеслав ПОСТАВНИН.

Данный эксперимент планируется провести на территории 8 регионов РФ. Всего, по его словам, планируется амнистировать порядка 1 млн граждан СНГ, нелегально работающих на территории РФ. Он отметил, что в настоящее время разрабатывается соответствующая законодательная база. "Мы прилагаем все усилия для того, чтобы облегчить легализацию граждан СНГ, трудящихся на территории РФ", - сказал Поставнин.