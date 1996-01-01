В медвежьих лапах

В этом году урожай на кедровые орехи очень плохой. В тайге бескормица, бушуют пожары, поэтому все чаще случаются неприятные столкновения человека с голодными животными - медведями, тиграми, дикими кабанами... Косолапые даже выходят на улицы городов и поселков в поисках пищи. Так, недавно средь бела дня топтыгин забрел на территорию детского сада в самом центре Дальнегорска. Охотники выследили его и застрелили.

Два человека уже погибли

На окраине с. Лазо Дальнереченского района, что в 5 км от города, застрелили белогрудого двухлетка. Жители говорят, что в окрестностях бродит его мать с еще одним медвежонком. Народ напуган, пастухи боятся пасти коров за селом.

В лесу близ с. Рождественка, недалеко от Дальнереченска, неделю назад медведь задрал 20-летнего парня. Он отправился в тайгу один, без ружья. Может, за шишками... Никто его не искал. Односельчанин, ехавший на "уазике", увидел на обочине дороги мертвое тело, засыпанное листвой. По рассказам милиционеров, мужчина вышел из машины, на всякий случай прихватив ружье. Убрав листья, остолбенел: зверь выел все внутренности человека. Медведь охранял свою добычу. Рванувшего в сопку косолапого охотник убил метким выстрелом из ружья.

В Приморье в нынешнем году это уже второй случай гибели человека от лап медведя. В сентябре в центре пос. Сибирцево средь бела дня на местного жителя напал гималайский медведь и буквально разорвал мужчину, нанеся ему множество ударов.

В с. Михайловка медведь два дня разгуливал по улицам села, пугая население.

В окрестностях Арсеньева 58-летняя пенсионерка Нина З. также столкнулась с хозяином тайги. В октябре она собирает в лесу грибы. И в тот день, 6 октября, не только она, но и многие арсеньевцы отправились в лес за грибами, кишмишем, орехами. Нина Спиридоновна шла по тропе. Перебравшись через валежник, женщина увидела в трех метрах от себя огромного гималайского медведя. Она оцепенела. Одним прыжком зверь повалил ее на землю и стал терзать. Женщина успела заслониться лишь корзиной. От страха Нина Спиридоновна начала кричать и звать на помощь. И медведь оставил ее... Женщина полежала еще несколько минут. На ее крик никто не отозвался. Со сломанной ногой, множественными ушибами и рваными ранами головы и лица она проползла 300 метров по направлению к арсеньевским дачам, прежде чем ее крики услышали люди доставили ее в арсеньевскую городскую больницу. Доктора говорят, что пенсионерка поправится.

Жительница пос. Кавалерово Наталья Д., провожая 24-летнего сына с товарищем в тайгу, - друзья собрались за шишками - даже не подозревала, что парни столкнутся с медведицей и двумя уже подросшими медвежатами. Забыв об орехах, молодые люди бросились наутек к дороге. Медведица с медвежатами - за ними. Рык раздавался то справа, то слева от бегущих. Незадачливым шишкарям повезло: на дороге им сразу попался грузовик, подобравший их и тем самым спасший от дальнейшего преследования медведей.

Старожилы говорят: такое поведение зверья - к холодной и голодной зиме. Кстати, в Чугуевском районе, по словам местных поселенцев, все чаще к огородам выходят дикие свиньи с выводками похрюкивающих поросят. Они ищут корм. А нашествие на чугуевские поля бурундуков и мышей уже стало притчей во языцех. В с. Сержантово мыши съели всю свеклу.

Шишка поздно поспела

Причиной выхода зверя к человеческому жилью является бескормица, голод. Бурундуки, кабаны и медведи, в частности, лишены одной из главных статей пропитания - кедровых орехов. Дикоросов мало, да и те, что есть, забирают люди.

Если раньше по всей трассе Осиновка-Рудная Пристань через каждые сто метров в любом населенном пункте стояли приемщики шишки и орехов на машинах, то теперь вывески "Орех. Шишка. Цена высокая" увидишь не часто. В Кавалерово, например, сохранились всего два крупных пункта по приемке шишек и орехов - у предпринимателей Алексея ПРОКОФЬЕВА и Геннадия ЛАДЫ.

На территории производственной базы Геннадия Лады вовсю кипела работа: двое парней вертелись у шишкомолки, управляя процессом переработки сырья, рядом стояли мешки с готовой продукцией, на расстеленном полотне сушились кедровые орехи. Рядом высилась горка шелухи.

- Орех нам сегодня не сдают, только шишку, - пояснил Геннадий Лада. - Ее принимаем по 22 рубля за килограмм и здесь же перерабатываем. В прошлом году шишки было больше, и принимали ее по цене не выше 18 руб. Нынешний урожай меньше прошлогоднего раз в 10-15. Цены на орех в нынешнем году доходят до 50-55 руб. за кг. Они зависят от спроса, в частности, у китайцев. Шишка идет сухая, поздняя, если прошлой осенью она была зрелая уже в начале сентября, то нынче лишь в конце сентября поспела для сбора. В минувшем году была большая конкуренция на рынке, а в этом году ее практически нет. Сейчас стоять на дороге и покупать в день максимум 100 кг шишки невыгодно. Разница цен у мелких скупщиков и крупных заготовителей составляла 1-1,5 рубля с килограмма, вот и посчитайте, выгодно ли стоять на трассе, чтобы заработать 30 рублей?.. А ведь это время, это затраты на бензин. Шишки сдают очень мало, поэтому мы уже завтра, видимо, будем все это дело сворачивать. Нет смысла содержать приемщиков при таком объеме сырья.

По словам Геннадия Лады, за орехом должны приехать торговые агенты из Уссурийска. А по какой цене он будет продавать, еще не знает...

Недалеко от Кавалерово стоял небольшой джип с неразговорчивым малым за рулем, рядом лежали мешки с шишкой и орехами. Еле-еле удалось выудить у него сведения о закупочных ценах: орех принимается по 55 руб. за кг, шишка - по 23 руб. Сдают мало - неурожайный год. Парень работает скупщиком на фирму Алексея Прокофьева. За день зарабатывает, по его словам до 100 руб.

Еще в одной "точке" стоял микроавтобус: здесь двое молодых людей тоже принимали шишку и орех по тем же ценам, также для Алексея Прокофьева. В день зарабатывают до 200 руб. В прошлом году, говорят, максимальная цена на орех составляла 53 руб. за кг, в этом году стартовая цена - 55 руб. Значит, в Уссурийске этот орех будет стоить еще дороже. У Прокофьева орех скупают китайские покупатели...