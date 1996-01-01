Перестрелка с взрывом

Находкинская прокуратура совместно с оперативными службами ГУВД проводит расследование преступления, которое произошло среди бела дня в конце октября в районе озера Рица. Конфликт на пляже между двумя группами представителей Закавказья закончился несколькими выстрелами и взрывом гранаты.

В результате разборок, связанных, по неофициальным данным, с наркотиками, пострадало четверо человек. У одного из них ушибленные раны, а у троих - осколочные ранения. Двое пострадавших были доставлены в больницу, но, получив необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказались. Как сообщают специалисты, судя по характеру телесных повреждений, граната была брошена вслед убегавшим.

Благодаря действиям сотрудников РУБОПа, в настоящий момент двое преступников задержаны и находятся под стражей. Установлен круг лиц, принимавших участие в разборке, собираются доказательства об их причастности к происшествию.

Прокуратурой города совместно с оперативными службами ГУВД Находки проведены неотложные следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей ответственность за покушению на убийство нескольких лиц.