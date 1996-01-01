Разыскиваются поджигатели суда

Исполняющий обязанности прокурора Находки Геннадий ЦОЙ выразил уверенность в том, что преступники, забросившие бутылку со "смесью Молотова" в здание Находкинского городского суда и устроившие пожар, предстанут перед судом.

Как известно, это произошло в ночь с 28 на 29 сентября. Поскольку окна городского суда защищены решетками, внутри здания ничего не пострадало, хотя общая сумма ущерба составила, по предварительным подсчетам, около 80 тыс. руб. Есть предположение, что поджог совершен неизвестными злоумышленниками с целью оказания давления на судей. Связано ли это с процессом о наркодельцах, в котором фигурируют лица из ближнего зарубежья, или вызывающими широкий общественный резонанс слушаниями по делу о сутенерах, предстоит разобраться следствию.

Как считают работники правоохранительных органов, сомневаться в том, что был совершен умышленный поджог, не приходится. По информации и. о. прокурора Находки Геннадия ЦОЯ, за совершенное в отношении представителей правосудия преступление прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч.2 - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва или поджога. Проведены неотложные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, опросы очевидцев и свидетелей. Проверяются различные версии, основная из которых связывает случившееся с деятельностью судей Находкинского городского суда.

Кстати, по неподтвержденным сведениям, бутылка с зажигательной смесью была одновременно заброшена в квартиру одного из свидетелей, который должен был выступать по делу о торговцах наркотиками, что наводит на определенные размышления. Впрочем, и. о. прокурора не берется связывать поджог в суде с другими подобными происшествиями, которые случились в ту же ночь на территории города.

На сегодняшний день оперативно-следственная группа работает в соответствии с планом, который был разработан прокуратурой совместно с ГУВД Находки, более подробный комментарий будет озвучен после того, как завершится следствие.