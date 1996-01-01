Животным делают прививки

В животноводческих хозяйствах края началось комплексное обследование крупного рогатого скота. Такие обследования проводятся каждую осень после перевода скота на зимне-стойловое содержание.

Животные обследуются на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз - заболевания, опасные и для человека. Проводится обработка скота против кожных паразитов. Поголовье вакцинируется против сибирской язвы, свиной чумы. В декабре животные пройдут очередную вакцинацию против вируса ящура "Азия-1".