Хижинский стал председателем суда

Председателем Приморского краевого суда на шестилетний срок полномочий указом Президента РФ Владимира ПУТИНА назначен Александр ХИЖИНСКИЙ. Его заместителем утвержден Николай ТИТОВ.

Напомним, приказ о возложении полномочий председателя краевого суда на Александра Хижинского, который долгое время был заместителем председателя, был подписан председателем Верховного суда РФ Вячеславом ЛЕБЕДЕВЫМ в марте, а указ президента был опубликован в минувший вторник 8 ноября.