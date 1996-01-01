Особенности национального терроризма

Неделю назад на улице Фадеева, недалеко от дома №12б, двое неизвестных попытались перепилить трубу газовой резервуарной установки (ГРУ №84), обеспечивающей сжиженным газом жителей почти двадцати 5-этажек. Но то ли у злоумышленников не было навыков в подобных делах, то ли они пошли на теракт по пьянке, только ЧП микрорайонного масштаба не произошло. Ядовитый пропан-бутан, вырвавшись на свободу из подземного резервуара через распил в трубе, мгновенно распространился по окрестности, и... горе-террористы, наглотавшись газа, тихо отошли в мир иной.

Эту "жуткую картину" наблюдал корреспондент "ЗР", побывав на совместных тренировочных занятиях городских служб по взаимодействию в ликвидации диверсии на гражданском объекте, использующем бытовой газ.

Жить будут

Подобные авралы с привлечением специалистов городского газового хозяйства, ГО ЧС, "скорой помощи", УВД, Горводоканала, тепловых сетей, ГАИ, Горэлектросети, тепловых сетей проводятся ежегодно. И каждый раз, "согласно вновь утвержденному плану", который из года в год функционально остается неизменным. Меняются лишь дислокация места "диверсии" и фамилии ответственных лиц. При таких "стабильных" условиях, казалось бы, все участники игры должны притереться друг к другу, как шестеренки в часах. Но, как это часто бывает, жизнь вносит в планы свои коррективы...

Итак, 27 октября в 11.00 случайный прохожий на территории ГРУ №84, огороженной полутораметровым забором из тонких труб, обнаружил два мужских тела без признаков жизни и почувствовал запах газа. Как у всякого цивилизованного человека, у гражданина имелся мобильный телефон. Через пять минут, согласно записи в "Аварийной заявке", на место ЧП прибыла спецмашина службы "04" с пятью "газовщиками" в защитных костюмах. На тот момент "мертвая зона" уже была "зафиксирована" специальной лентой по периметру 50 на 50 метров и оцеплена бойцами УВД Владивостока, вооруженными автоматами. Дороги, расположенные по соседству с ГРУ №84, перекрыли инспектора отдельного батальона ДПС, чем вызвали недовольство водителей, не подозревавших о "диверсии".

Натянув противогаз, один из газовщиков, замерил загазованность воздуха сигнализатором взрывоопасных газов, тут же доложил диспетчеру службы "04" о двухпроцентном содержании пропан-бутана в атмосфере, что для человека, кстати, является смертельной дозой. После чего кинулся к бездыханным телам. Убедившись, что дело швах и несчастным уже не помочь, человек в противогазе принялся вытаскивать "трупы" с территории ГРУ. Это было нелегко...

Мертвые "террористы" для щуплого газовщика оказались почти неподъемными. Кроме того, злоумышленники, спасаясь от газа, почему-то не побежали в сторону спасительной калитки, а встретили смерть в дальнем углу газовой резервуарной установки. Что, конечно же, осложняло их транспортировку. Между тем "труп" первого диверсанта "газовщик" подхватил так уверенно и ловко, будто занимался этим делом каждый день. Но уже через пару метров попросил у "покойника" помощи: "Ты ногами-то двигай", - пробубнил он сквозь резину противогаза.

После чего "покойник", оказавшийся пожилым человеком, ожил и стал резво отталкиваться от земли пятками. По той же методе был извлечен из очага заражения и второй "труп". "Погибших террористов" перед отправкой в морг уложили на подстилке примерно в 15 метрах от ГРУ №84.

Далее операция "Запах газа" продолжалась по накатанной схеме. К ГРУ №84 подкатила цистерна и "откачала" из поврежденной емкости остатки пропан-бутана. Затем примчались специалисты краевой ГО ЧС, затратив на дорогу от своей базы, расположенной в районе фабрики "Заря", до места ЧП всего 10 минут. Для Владивостока, погрязшего в дорожных пробках, это рекорд!

Одновременно со спасателями прилетела карета "скорой помощи" медицины катастроф. Врач, выскочив из машины, тут же кинулся к бездыханным телам. И то ли не сориентировался в обстановке, то ли не был "в теме", но на глазах изумленных зевак стал делать "трупам" искусственное дыхание и массаж сердца. И случилось чудо - "покойники" ожили! Довольный медик демонстративно поднял вверх большой палец правой руки: "Будут жить!"

- Зачем реанимировали террористов? Это что, тоже по сценарию учений? - поинтересовался я у одного из специалистов ГО ЧС.

- Как для чего? - удивился тот в свою очередь. - А кто показания будет давать "чекистам"? Сейчас диверсантов отвезут в лечебное заведение, приведут в чувство - и на допрос, - то ли в шутку, то ли всерьез ответил спасатель.

Учения закончились в 11.50. По признанию Елены ЛЕБЕДИНЕЦ, главного инженера филиала "Владивостокмежрайгаз", координатора учений, хотя все службы по отдельности отработали на "удовлетворительно", тем не менее полного взаимодействия между ними не получилось. На то есть разные причины. Одна из них - отсутствие единого канала связи между участниками операции. Сейчас связь между городскими службами осуществляется посредством обычного телефона, а телефонная связь, как известно, самая ненадежная. Пока один диспетчер дозвонится до другого... По этой же причине, кстати, некоторые участники учений прибыли на место ЧП с отклонением от норматива. Слава Богу, это была только игра!

Люди, будьте бдительны!

Как рассказала "ЗР" Елена Лебединец, во Владивостоке в каждом районе еще немало жилых домов, построенных в 70-е годы прошлого столетия, которые "питаются" сжиженным газом. В Первомайском районе - на улице Окатовой, в Ленинском - на улице Фадеева, во Фрунзенском - на улицах Верхнепортовой и Авраменко, в Советском - на улице Мусоргского, в Первореченском - на улицах Ильичева и Невского. Бытовой пропан-бутан хранится в цистернах, спрятанных под землей. В каждой цистерне по 2,5 кубометра газа. В случае взрыва с лица земли исчезнут ближайшие дома, а на месте ГРУ №84 образуется воронка как от авиабомбы в несколько сот кг. До самого ближнего дома, кстати, всего 50 метров.

Между тем, согласно нормативным требованиям, все газовые резервуарные установки должны иметь двойное ограждение, но на Фадеева, 12б дополнительный забор исчез в прошлом году, а сейчас на его месте - автопарковка. А перемахнуть через тот заборчик, что остался, для подонка, пожелавшего совершить теракт или просто скрутить вентиль из цветмета, попасть в запретную зону - не проблема, даже если на калитке амбарный замок. Полтора метра - это не высота.

Чуть позже здешние дворники, матерясь и чертыхаясь, в один голос жаловались, как их замучили бомжи, облюбовавшие территорию ГРУ №84 под место отдыха.

- Когда тепло, они там спят, курят и даже могут разжечь костер. Однажды мы попытались их прогнать, так бомжи ночью в отместку прямо на дорогу перевернули три контейнера с мусором, - рассказывали дворники.

По словам Елены Лебединец, трагедия, подобная случившейся в Архангельске 16 марта 2004 года, когда из-за скрученного газового вентиля произошел взрыв газа в жилом доме и погибло более 50 человек, во Владивостоке может произойти в любое время. Так, два года назад неизвестные разукомплектовали действующую систему газоснабжения в доме №6 по улице Фадеева. Жуткое дело!

- Чтобы этого не произошло, населению надо усиливать бдительность. Уже есть предписание ГО ЧС Первомайского района нарастить забор до 2,20 метра и пустить по верху колючую проволоку, чтобы туда не так просто было проникнуть, - успокоила меня главный инженер филиала "Владивостокмежрайгаз".

Иными словами, люди, будьте бдительны! Ваша безопасность - в ваших руках.

- В случае чего, - советует Елена Лебединец, - тут же звоните диспетчеру "Горгаза", номер телефона 04.