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Взорвали джип начальника рыбинспекции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Взорван автомобиль начальника госрыбинспекции Ханкайского района края.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Взрыв прогремел в селе Владимиро-Петровка, во дворе частного дома, принадлежащего начальнику госрыбинспекции Ханкайского района.

Неизвестный привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва был поврежден джип "Тойота Лэнд Крузер Прадо".

С места происшествия была изъята скоба от гранаты РГД-5 и металлическая стружка - детали самодельного взрывного устройства. Его тип пока не установлен, передает РИА "Новости".

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества"). Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что взрыв связан с профессиональной деятельностью владельца джипа. Рассматриваются и другие версии случившегося.

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