Наступающие постепенно холода становятся настоящим бедствием для людей без определенного места жительства, среди которых довольно много детей. С несколькими из них корреспонденту "ЗР" удалось побеседовать о том, что значит жить ребенку на улице.

Они появились в столовой "Дальпресса" за полчаса до закрытия. Уличный образ жизни в них выдавала грязная одежда. Дети взяли себе на обед по порции вареной гречки с подливом, по два куска хлеба и сок. Когда сотрудница общепита предложила им купить только что пожаренные котлеты, пацаны быстро пересчитали свою мелочь, после чего один из них подошел ко мне и спросил, не найдется ли у меня четырех рублей. Протягивая мальчишке деньги, я поинтересовалась, где он живет. "На улице", - с ходу ответил он. Видимо, этот вопрос ему приходилось слышать от взрослых не один десяток раз...

Знакомство за обедом

Как выяснилось, мальчишки местные - из Владивостока. На вид каждому не больше 13, хотя они утверждают, что им больше. Вот что они рассказали о себе. 15-летний Андрей... Сбежал из дома три года назад из-за того, что родители били его и постоянно выпивали. Другой - 14-летний Сергей - поселился на улице четыре года назад 10-летним ребенком, когда в его жизни появился отчим. Он жестоко избивал Сережу, а мать ни разу не встала на его защиту. Вместо этого она составляла отчиму пьяную компанию. За четыре года отсутствия сына, по словам мальчика, его даже не пытались найти.

- Я не раз попадался милиционерам на глаза. Если бы меня кто-то искал, я был бы в розыске, и меня бы не отпускали просто так, - резонно заявил Сергей.

Каждый раз, когда встает вопрос о безнадзорных детях, и милиционеры, и чиновники от образования говорят: если ребенок уходит из дома, взрослые обязаны приложить все усилия для того, чтобы вернуть его обратно. Как сказала корреспонденту "ЗР" старший инспектор по делам несовершеннолетних УВД г. Владивостока Марина КРИВШЕНКО, "если, например, владивостокского ребенка задержали во Владивостоке, на милицию возлагается обязанность привезти его домой. Если из края - его везут в реабилитационный центр "Парус надежды" на улице Маковского". Однако опыт этих ребят доказывает обратное.

- Ха! - ухмыльнулся Сергей. - Отпускают, еще как. Вы знаете, им просто не до нас - у них столько дел, что на такую мелочь, как мы, нет времени. Как-то мы попали в реабилитационный центр на Океанской. И то, для того, чтобы нас туда взяли, нам пришлось соврать, что мы из края приехали во Владивосток. Нас там приняли, помыли, переодели, но на следующий день узнали, что мы местные, сразу выставили нас на улицу.

Тем не менее, такая ситуация мальчишек устраивает, и они даже особо не избегают стражей порядка. А милиция не только прекрасно понимает их образ жизни, но и зачастую использует детей в качестве агентуры, осведомителей, источников информации и пр.

Работа - просить

Мальчишки зарабатывают попрошайничеством, в основном на городских рынках. Хорошее для этих целей место - супермаркеты, где много состоятельных людей, но охранники к ним даже близко не подпускают. По словам ребят, для того, чтобы человек дал денег, надо его об этом очень вежливо попросить, попытаться понравиться, и главное - разжалобить всем своим видом. При этом сумму просить лучше некруглую, например, 4 рубля. Вместе с тем, пацаны понимают, что посторонние люди им ничего не должны. Если им отказывают, значит, просто не повезло. Заработки от попрошайничества, как отмечает Сергей, небольшие - от 250 до 500 рублей в день.

Однажды мальчишкам крупно повезло: незнакомый мужчина повез их на джипе в кафе, накормил от пуза. Потом повел на рынок, купил им по спортивному костюму, которые ребята сами себе выбрали, напоследок дал по 300 руб. каждому и... ничего не попросил взамен. Этот праздник дети помнят до сих пор.

Такие подарки падают с небес, конечно, не часто, но и простые люди не дают пропасть. Андрей с Сергеем знают целый перечень мест, где время от времени помогают с одеждой и даже с едой. По этому списку, например, можно найти Рэйчел - христианку из Новой Зеландии, которая не первый год занимается во Владивостоке благотворительностью.

Поспать и поиграть

Несмотря на то, что мальчики целыми днями ходят по холодным улицам, ночуют они в тепле - за 200 руб. договариваются с какими-нибудь старушками, которые пускают их к себе переночевать. Поэтому каждый день, когда ребята отправляются на заработки, перед ними стоит "программа-минимум" - в первую очередь, добыть денег на ночлег и еду.

Судя по всему, Сергей слукавил о размерах своих заработков, потому что "программа-минимум" у мальчишек выполняется с лихвой, и даже остаются деньги на развлечения. По их словам, в основном они играют на игровых автоматах в кинотеатре "New Wave Cinema", где их по личной договоренности пускают охранники и администратор. Сергей с Андреем понимают, какую важную роль в жизни играет умение договариваться.

С заработков остаются деньги на... сигареты. Дети курят давно. Сергея, например, этой вредной привычке научила соседская девчонка, когда ему было 5 лет. На вопрос, не подрабатывают ли они воровством, мальчики сделали круглые глаза и спросили: "Зачем?" На мой довод "некоторым так проще прожить" они не поддались и начали объяснять что-то невнятное, суть чего сводилась к утверждению "мы не такие". Потом они описали свой образ жизни, который выглядел примерно так: не пьют, не воруют, не употребляют наркотики. Похоже, врут...

Страшно только дома

Как бы то ни было, эти дети почему-то вызывают симпатию. Возможно, потому, что кажутся открытыми и доброжелательными. Или, несмотря на то, что живут они на улице и с момента побега из дома не учатся, говорят грамотно и в целом создают впечатление детей, не испорченных уличной жизнью.

На вопрос, что они будут делать дальше, когда повзрослеют настолько, что перестанут вызывать жалость в людях, мальчишки ответили, что пойдут работать. А пока сетуют на то, что сейчас их на работу никто не берет - маленькие еще. Разве что изредка кто-нибудь просит вынести мусор, а летом моют машины. Главное, чтобы после этого другие пацаны не отобрали деньги. Правда, такое с ними случается не часто, потому что их знают как старожилов. Сложнее приходится новичкам - на свою территорию их пускать беспризорникам невыгодно. Как говорят мальчишки, уличных детей в городе очень много - человек пять из каждого микрорайона они знают лично.

Несмотря на сложности и специфику такой жизни, дети не считают ее опасной. "Страшно первые дни, потом ко всему привыкаешь, - говорят они. - Но все равно это гораздо лучше, чем жизнь дома. Пожалуй, даже страшнее, чем холод".

- О чем вы мечтаете? - спрашиваю напоследок мальчишек.

- Хочу стать миллионером, - на секунду задумавшись, сказал Сергей, а потом уточнил: - Нет, олигархом, потому что это самый главный человек в мире...