"Автоманьяки" уничтожают продукцию российского автопрома

В Хабаровске объявились ненавистники отечественного автопрома, которые планомерно уничтожают "Москвичи", об этом сообщили в краевом ГИБДД. В домах офицерского состава в районе ост. "Южнопортовая" неизвестные сожгли очередной "Москвич".

За последние два месяца - это уже третье происшествие с отечественными автомобилями. Ранее неустановленные злоумышленники угоняли машины и разбивали их вдребезги. По подсчетам "гаишников", в городе осталось около 20 "Москвичей". Если такими темпами их будут изводить, то через полгода в краевом центре вовсе не останется ни одной российской легковушки.

По данным фактам сотрудниками ГИБДД проводится проверка.