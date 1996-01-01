Ножницы как орудие убийства

Цыганка, проживающая в Хабаровске на ул. Совхозной, ножницами зарезала своего мужа, об этом сообщили в краевом УВД.

Убийство было совершено во время совместного застолья. Возникла ссора, и женщина, схватив ножницы, ударила своего супруга в грудь. Лезвие попало точно в сердце. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Сотрудникам милиции перепуганная цыганка сообщила, что муж наткнулся на железный прут, но затем под тяжестью улик призналась в содеянном преступлении.