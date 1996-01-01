Девушку перерезало пополам

В краевом центре в районе ул. Приморской под колесами поезда погибла девушка, ее почти перерезало пополам, об этом сообщили в краевом УВД.

Тепловоз, который следовал по пути без вагонов, не успел затормозить, хотя машинист вовремя заметил перебегающую через железнодорожное полотно девушку. Ее подруга осталась на месте и с ужасом наблюдала за разыгравшейся трагедией.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.