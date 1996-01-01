Клофелин для ухажера

В Хабаровске две молодые особы отравили пенсионера клофелином, который скончался от передозировки, сообщили в краевом УВД.

Пенсионер познакомился с этими девушками, ведущими праздный образ жизни, на железнодорожном вокзале и пригласил их к себе домой на ул. Владивостокскую в гости. Во время совместного распития спиртных напитков девушки подсыпали пожилому ухажеру в стакан таблетки, чтобы усыпить его. Но не рассчитали - мужчина умер, не приходя в сознание. Затем "клофелинщицы" обворовали квартиру.

Одна из подозреваемых задержана милицией.