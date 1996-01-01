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Власти и нефтяные компании Сахалина подписали "чрезвычайное" соглашение
В Южно-Сахалинске впервые в России подписано соглашение между региональными властями и нефтегазовыми компаниями о защите окружающей среды, сообщает "ЭХО-ДВ" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Губернатор Сахалинской области Иван МАЛАХОВ и руководители крупнейших компаний-операторов нефтегазовых проектов подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Документ можно назвать прецедентом в России, предусматривающим совместные действия региональных властей, российских и иностранных нефтегазовых компаний при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.
Главная цель сторон соглашения - предотвращение чрезвычайных ситуаций при добыче, отгрузке и транспортировке углеводородов, добываемых на шельфе Сахалина. Для этого на совместных началах будет создана единая территориальная система реагирования на нефтеразливы в области, все расходы компенсируют операторы шельфовых проектов и областные власти. В систему войдут четыре пункта реагирования на нефтеразливы. Головной центр разместится в Южно-Сахалинске, это объясняется близостью южных портов и аэропорта, что позволит оперативно перебрасывать силы спасателей в любую точку области.
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