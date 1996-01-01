www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Арбитраж уходит в Интернет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Высший арбитражный суд РФ выдвинул серьезные предложения в программу развития судебной системы, которая готовится сейчас в администрации Президента России при участии, естественно, всего судейского сообщества.

Среди новшеств: программа "электронное правосудие". Горы бумаг, которыми обрастает любое дело, проходя по инстанциям, должны отойти в прошлое... Отойдут ли? Приживутся ли технологии двадцать первого века на судейском дворе? Эти вопросы "Российская газета" задала председателю Высшего арбитражного суда РФ Антону ИВАНОВУ.

- Нынешние судебные процедуры разрабатывались столетиями. А век компьютеров пока недолог. Не откроют ли цифровые технологии в суде новые возможности для хакеров и мошенников? Не торопимся ли с электронными делами? Старые добрые бумага и чернила понадежней будут...

- Теоретически в мире ничего не защищено от вскрытия. Бумажное делопроизводство также не идеально в этом плане. Но есть достаточно надежные технологии. Отчасти система электронного документооборота уже введена в арбитражных судах Северо-Западного округа.

Стороны могут через Интернет, не обращаясь в суд, узнать: когда было принято дело к производству, была ли подана кассационная жалоба, когда она будет рассмотрена, каков результат рассмотрения. Можно даже получить копию судебного акта по электронной почте.

С моей точки зрения, создание системы электронного документооборота - очень важное направление. Так могут быть решены и вопросы статистики, и постоянного мониторинга судебной системы. Многие компании, кстати, уже давно работают по безбумажной технологии, и это гораздо удобней. Почему же суды должны отставать от времени?

- В частной компании хозяин - барин. Руководители вольны устанавливать какие угодно порядки. А процедура работы судов расписана предельно жестко. Не придется ли кардинально перекраивать законы под электронику?

- Нет, больших изменений не потребуется. Нужны только поправки в процессуальный кодекс, признавшие бы электронные документы допустимыми доказательствами. Тем более что многие предприниматели уже и не ведут документацию на бумаге. Им такое судопроизводство гораздо удобней. Для простых же граждан, конечно, введение электронного документооборота - не такая насущная задача. Но все же информационные технологии у нас в стране развиваются быстро.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru