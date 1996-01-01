Арбитраж уходит в Интернет

Высший арбитражный суд РФ выдвинул серьезные предложения в программу развития судебной системы, которая готовится сейчас в администрации Президента России при участии, естественно, всего судейского сообщества.

Среди новшеств: программа "электронное правосудие". Горы бумаг, которыми обрастает любое дело, проходя по инстанциям, должны отойти в прошлое... Отойдут ли? Приживутся ли технологии двадцать первого века на судейском дворе? Эти вопросы "Российская газета" задала председателю Высшего арбитражного суда РФ Антону ИВАНОВУ.

- Нынешние судебные процедуры разрабатывались столетиями. А век компьютеров пока недолог. Не откроют ли цифровые технологии в суде новые возможности для хакеров и мошенников? Не торопимся ли с электронными делами? Старые добрые бумага и чернила понадежней будут...

- Теоретически в мире ничего не защищено от вскрытия. Бумажное делопроизводство также не идеально в этом плане. Но есть достаточно надежные технологии. Отчасти система электронного документооборота уже введена в арбитражных судах Северо-Западного округа.

Стороны могут через Интернет, не обращаясь в суд, узнать: когда было принято дело к производству, была ли подана кассационная жалоба, когда она будет рассмотрена, каков результат рассмотрения. Можно даже получить копию судебного акта по электронной почте.

С моей точки зрения, создание системы электронного документооборота - очень важное направление. Так могут быть решены и вопросы статистики, и постоянного мониторинга судебной системы. Многие компании, кстати, уже давно работают по безбумажной технологии, и это гораздо удобней. Почему же суды должны отставать от времени?

- В частной компании хозяин - барин. Руководители вольны устанавливать какие угодно порядки. А процедура работы судов расписана предельно жестко. Не придется ли кардинально перекраивать законы под электронику?

- Нет, больших изменений не потребуется. Нужны только поправки в процессуальный кодекс, признавшие бы электронные документы допустимыми доказательствами. Тем более что многие предприниматели уже и не ведут документацию на бумаге. Им такое судопроизводство гораздо удобней. Для простых же граждан, конечно, введение электронного документооборота - не такая насущная задача. Но все же информационные технологии у нас в стране развиваются быстро.