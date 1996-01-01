Первым чекистом Приморья назначен Юрий Алешин

В начале ноября приморским чекистам будет представлен новый руководитель краевого управления ФСБ России, сообщает РИА PrimaMedia.

Указом Президента РФ от 17 октября на пост первого чекиста Приморья назначен генерал-майор Юрий АЛЕШИН.

Карьера Юрия Алешина многие годы была связана с Приморским краем - городом-портом Находкой, где он несколько лет возглавлял городское УФСБ, являясь одновременно одним из заместителей начальника краевого УФСБ.

Служебный рост Юрия Алешина продолжился в Благовещенске, куда он был переведен на повышение начальником областного УФСБ. В 2005 г. АЛЕШИН несколько месяцев (вероятнее всего, для стажировки перед назначением в Приморье) - с лета по осень - провел в ранге первого заместителя начальника Хабаровского УФСБ.