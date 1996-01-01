Газовая атака во Владивостоке

Во Владивостоке в минувший четверг прошли совместные учения городских служб по взаимодействию в ликвидации диверсии на гражданском объекте, использующем газ пропан-бутан.

Подобные учения с привлечением специалистов городского газового хозяйства, ГО ЧС, "скорой помощи", УВД, Горводоканала, тепловых сетей, ГАИ, Горэлектросети, тепловых сетей проводятся ежегодно.

Как рассказала "ЗР" Елена ЛЕБЕДИНЕЦ, главный инженер филиала "Владивостокмежрайгаз", в столице Приморья еще немало жилых домов, построенных в 70-е, которые "питаются" сжиженным газом. Бытовой пропан-бутан хранится в специальных резервуарных установках (ГРУ), спрятанных под землей.

По сценарию "теракта", среди белого дня двое неизвестных попытались повредить трубу у ГРУ № 84, расположенной на улице Фадеева недалеко от дома № 12-В. Но диверсии не получилось: горе-злоумышленники "отравились" газом насмерть.

По словам Елены Лебединец, учения прошли нормально. Единственным недостатком стала... неоперативная явка их участников к месту ЧП. По единодушному мнению специалистов, задействованных в операции "Запах газа", виной тому - отсутствие единого канала связи между заинтересованными сторонами.