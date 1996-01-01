Школы Приморского края в опасности

К такому мнению 18 октября пришли депутаты Законодательного Собрания Приморского края после обсуждения вопроса исполнения в 2005 г. краевой целевой программы "Пожарная безопасность на 2005-2008 гг."

Только 57 школ в крае Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям признало готовыми к новому учебному году. По словам специалистов, в результате проверки в июне этого года школы края получили 2200 предписаний, где было отмечено 12 тысяч нарушений пожарной безопасности. В основном это - отсутствие систем оповещения о пожаре, пожарной сигнализации и наружного водоснабжения. К началу учебного года администрации учебных заведений не смогли оснастить школы материально-техническими средствами. На покупку оборудования пожарной безопасности для общеобразовательных учреждений в бюджете края на 2005 г. предусмотрено 3 млн 934 тыс. руб., однако деньги до сих пор не выделены.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы "Пожарная безопасность" в 2005 г., составляет 16 млн 784 тыс. руб. Часть этих средств уже освоена. Так, на сумму 6 млн 362 тыс. руб. приобретены пожарные автомобили-автоцистерны, насосная станция и автомобиль для нужд государственного учреждения Приморского края по пожарной безопасности.

Кроме того, в ходе совещания депутаты обсудили финансирование из краевого бюджета на следующий год. В 2006 г. программа "Пожарная безопасность" сохранена, но средства на нее значительно сокращены. Вместо запланированных ранее 22 млн руб. в 2006 г. отведено 6 млн 172 тыс. руб.