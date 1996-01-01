Появился план очистки акватории

Обсуждается возможность приобретения в Приморье нефтемусоросборщиков и судов для сбора льяльных вод.

Это один из пунктов плана первоочередных мероприятий по предотвращению загрязнения и очистке акватории Амурского залива, который был утвержден на заседании постоянно действующей комиссии при администрации Приморского края. Она создана по поручению губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА, и перед ней стоит задача разработать мероприятия по защите морских акваторий от негативных воздействий техногенного характера. В состав комиссии вошли представители краевой администрации, природоохранных ведомств, Тихоокеанского флота и государственных администраций владивостокских портов.

План предполагает контроль за предприятиями-водопользователями. Они должны работать в соответствии с требованиями экологического и санитарного законодательства. К нарушителям применят допустимые законом санкции. За каждым из предприятий будет закреплена определенная зона ответственности. Сейчас усилиями природоохранных организаций разрабатываются мероприятия по санитарной очистке Амурского залива. Они включают в себя регулярную очистку акватории береговой черты и дна, строительство очистных сооружений в краевом центре.