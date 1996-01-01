Деньги - немедленно!

Приморский арбитражный суд отказался приостановить или отсрочить исполнение судебного решения о взыскании с администраций края и города Владивостока 80,5 млн руб. в пользу Приморского продовольственного благотворительного фонда (ППБФ).

Как сообщили в пресс-службе суда, с такой просьбой обратились оба органа власти, ранее привлеченные к ответственности за участие в создании и деятельности фонда.

Напомним, что обанкротившийся фонд занимался незаконной банковской деятельностью, в результате которой тысячи приморцев лишились своих средств. По решению арбитражного суда от 20 мая 2005 года, компенсировать убытки обманутых вкладчиков обязаны учредители фонда - краевая и городская администрации. Однако, как следует из заявлений ответчиков, исполнить такое решение в предусмотренные законом сроки не представляется возможным. Оценив доводы чиновников, суд признал их необоснованными.