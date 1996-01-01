Таможня занялась оборотнями

Сразу несколько громких дел, связанных со злоупотреблением должностными обязанностями в таможенных органах, стало достоянием общественности нынешним летом. Корреспондент "ДК" попытался разобраться в специфике этих дел.

Не секрет, что схемы ухода от таможенных платежей негласно существуют достаточно продолжительное время, и даже если должностные лица попадали с поличным, вокруг подобных дел всегда существовала завеса секретности. Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом - вначале была проведена реорганизация ДВТУ, затем в управлении произошли значительные кадровые перестановки, и вот теперь настала пора громких дел по злоупотреблению служебным положением. Можно констатировать, что выявление фактов злоупотребления и придание этих дел громкой огласке демонстрирует желание ДВТУ стать одним из ведущих таможенных управлений в стране.

После завершения реорганизационных процессов в ДВТУ должность начальника службы собственной безопасности занял полковник таможенной службы Игорь ЛИТВИНОВ. И за прошедшие с этого момента полгода у вверенного ему подразделения появилось много историй, иллюстрирующих нечистоплотность некоторых должностных лиц таможни. Условно работу службы СБ можно разделить на две части - борьбу со взяточничеством и выявление преступных схем. Если с первым все давно отработано - узнали о факте, приняли заявление, передали дело в суд, то со вторым - сложнее, но интереснее.

Например, в ходе оперативной работы сотрудниками службы были получены подтверждающие данные о существовании в 2003-2004 годах криминальной схемы оформления дорогостоящих автомобилей под видом мотоциклов. Дорогостоящую технику ввозили из Японии через таможенный пост "Морской порт Посьет" Хасанской таможни и, естественно, не без участия должностных лиц, оформляли как малолитражные транспортные средства. В ходе проверочных мероприятий с участием различных подразделений правоохранительных органов установлено, что из 137 паспортов транспортных средств, оформленных на этом таможенном посту, на учете в органах ГИБДД значатся 119 автомобилей, в основном - "NISSAN SAFARI" и "TOYOTA LAND CRUISER".

Ориентировочная сумма ущерба в виде неуплаты таможенных платежей по этой схеме составляет более 36 млн руб., возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ. И хотя в последний раз автомобили по этой схеме оформлялись год назад, сегодня выясняется и доказывается причастность к этому факту должностных лиц таможни. Раскрыта и еще одна схема по нарушению установленного порядка оформления автомашин, ввезенных из Японии и следующих в Казахстан по процедуре международного таможенного транзита. Транспортной прокуратурой по данным материалам возбуждено уголовное дело в отношении ООО "Гранд Сервис" по ч. 3 ст. 165 УК РФ. Причастность должностных лиц, на этот раз Владивостокской таможни, выясняется.

Наиболее активные мероприятия по пресечению злоупотребления служебным положением должностных лиц были проведены ССБ Находкинской таможни. В результате расследований было выявлено несколько криминальных схем, организованных недобросовестными участниками ВЭД при содействии должностных лиц Находкинской таможни. Самым громким делом на сегодняшний день является факт появления на контейнерном терминале порта "Восточный" более 300 контейнеров с контрабандой. Предположительно, сюда довольно долгое время поступали контейнеры с товарами народного потребления производства КНР.

Эта, зачастую контрафактная, продукция заявлялась под группой товаров прикрытия: фоторамки, гипсокартон, полимерные пленки и др. товары с низкими ставками таможенных платежей. После чего контейнеры выпускались под минимальную уплату таможенных платежей и мзду конкретным должностным лицам. Ущерб, нанесенный государству, в Находкинской таможне сейчас подсчитывается, а на одно из должностных лиц заведено уголовное дело. Сегодня на ВМКС осталось около 250 контейнеров из этой схемы - своих прав на них никто не заявляет, а фирм-импортеров по указанным адресам никто, никогда не видел. По истечении двухмесячного срока, если на контейнер не подана декларация или соответствующее заявление с просьбой продления времени оформления, его вскрывают и проводят полный досмотр.

Каждый рабочий день досматривается по 5 - 10 контейнеров, и в каждом таможня находит грубейшие нарушения законодательства - в части недостоверного декларирования и нарушения авторских прав. Задержанные контейнеры содержат товары народного потребления с признаками контрафактности: одежду, обувь и прочее, причем большинство этих товаров маркированы известными торговыми марками, часть из которых занесена в реестр ФТС. Правообладателям этих марок уже направлены запросы, если окажется, что они не давали разрешения на использование своих торговых знаков, то помимо недостоверного декларирования владельцу груза будет предъявлено обвинение в нарушении авторских прав, а сам товар будет подлежать конфискации и последующей утилизации.

Что касается взяточников, то в мае 2005 года сотрудники Службы собственной безопасности ДВТУ и отдела СБ Уссурийской таможни задержали с поличным при получении взятки уполномоченного по особо важным делам отдела административных расследований Уссурийской таможни майора таможенной службы Евгения ПЕРЕВЕРЗЕВА. Он вымогал у сотрудника компании-участника ВЭД взятку за прекращение дела об административном производстве. По данному факту Приморская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело, предъявила майору обвинение, и суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно без права занимать государственные должности в течение 3 лет.

Всего в первом полугодии 2005 года с участием подразделений СБ в отношении должностных лиц таможенных органов возбуждено 48 уголовных дел (в прошлом году за этот же период всего 16), из них по преступлениям против интересов государственной службы 16 (10). По словам Игоря Литвинова, в деятельности ДВТУ существует еще много "темных" пятен, которые нужно внимательно исследовать. Ну а малое количество дел по взяткам объясняется просто - участники ВЭД идут на сговор с должностными лицами таможни, поскольку это обходится дешевле, чем уплата всех положенных сборов. Однако им не стоит забывать об обоюдной ответственности - за дачу взятки, как и за сговор, предусмотрена не менее строгая ответственность.