Плантации конопли будут выслеживать из космоса

Около 20 тыс. человек, по официальным данным, на Дальнем Востоке прочно сидят на наркотиках. Больше всего наркоманов в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области. В результате, несмотря на бодрые рапорты Госнаркоконтроля об отличных результатах работы, у нашего региона почетное второе место по употреблению наркотиков. Впереди только Сибирь. Начальник управления по ДФО департамента организационно-региональной деятельности ФСКН России Анатолий ПЕТРЕНКО подвел итоги за 9 месяцев текущего года и поделился оптимистичными планами на будущее.

Досье С начала 2005 года органы наркоконтроля ДФО выявили 4615 преступлений, что больше, чем в январе-сентябре 2004 года, на 87%. В 1,4 раза больше (2952) выявлено преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Раскрыто 412 преступлений, совершенных организованными преступными группировками и сообществами, в том числе по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" возбуждены уголовные дела в отношении трех таких сообществ в Хабаровском и Приморском краях и Камчатской области. Всего за 9 месяцев текущего года из незаконного оборота изъято 3 995 кг наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ. Раскрыто 115 преступлений, предусмотренных статьей 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ". Выявлен 161 факт легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Пока, несмотря ни на что, наркотики - модное увлечение. 7-14% дальневосточных детей в возрасте 11-13 лет пробовали наркотики. Среди 14-16-летних этот процент еще выше - 27-30. Тем не менее, как признался Петренко, органы наркоконтроля в этому году работали "великолепно", и никаких претензий у него нет. Также он добавил, что не будет говорить о том, каких затрат все это стоило. Он рассказал, что за два года, что существует служба, работники становятся все профессиональнее, учатся на своих и чужих ошибках. Особое внимание Анатолий Петренко уделил профилактике. По его словам, сейчас на всем Дальнем Востоке выстраивается целая система целевых антинаркотических программ. На все это, начиная с 2004 года, уже потрачено почти 35 млн руб. из запланированных 68 млн. Основное препятствие в том, что не везде программы успешно реализуются, работники наркоконтроля видят в дефиците бюджетов субъектов. Правда, заместитель генпрокурора России Виктор ЧАЙКА, выступая на недавнем совещании в Хабаровске, отметил, что наркопрофилактики на Дальнем Востоке нет вообще. Но, как объяснил Петренко, дело в том, что всю картину портит Сахалин. Там из-за отсутствия программы наркоманов стало больше на 13%, а местные власти не хотят ничего делать, уповая на отсутствие денег. Впрочем, недостаточное финансирование антинаркотических мероприятий, по словам Петренко, беда всех регионов. "В США на один отдел положено $17 млрд, а нам дают на весь Дальний Восток 3 млрд 62 млн 700 тыс. руб. на 4 года - с 2005 по 2009 годы", - сообщил Петренко. Однако и на эти средства наркоконтроль собирается провести профилактику с размахом. Вот, например, на различные спортивные мероприятия в 2009 году запланировано 1,5 млн руб.; 3 млн руб. собираются вложить во всероссийскую конференцию профилактики наркомании, которая пройдет в Хабаровске в 2009 году. Также заготовлен совсем уж инновационный метод - планируется проводить регулярные наблюдения с целью выслеживания, к примеру, незаконных посевов конопли с помощью космического спутника.