Граждане России получат загранчип

С 2006 г. гражданам России будут выдавать новые загранпаспорта. Пока во выездных документах появятся лишь пластиковая страница с цветной фотографией и микрочип. Нововведение обойдется российским гражданам примерно в 1 тыс. руб.

Новые загранпаспорта с пластиковой страницей и микрочипом появятся в России уже с 1 января 2006 г. Ранее предполагалось, что массовое внедрение новых документов начнется не раньше 2007 г., а в 2006 г. власти просто проведут эксперимент. Но в минувший четверг стало известно, что соответствующий указ уже подписал Президент РФ Владимир ПУТИН. Действие указа распространяется также на дипломатические и служебные паспорта.

Как сказано в справке к президентскому указу, новый российский загранпаспорт практически не будет отличаться от ныне действующих, за исключением того, что его титульная страница выполнена в пластике и оттого будет немного толще обычной. Как предполагается, цветная фотография на пластиковой странице паспорта будет наноситься методом лазерной гравировки. А электронный чип внутри этой страницы пока будет только дублировать графические паспортные данные и содержать цифровое фото человека.

Президент поручил российскому правительству до 1 ноября 2005 г. утвердить образцы бланков и описания паспортов. Согласно плану, уже с 10 ноября в стране должно начаться изготовление новых бланков.

Правительство также должно проинформировать о новых паспортах иностранные государства. Кроме того, в течение трех месяцев министрам нужно подготовить и внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о загранпаспортах нового образца. Парламенту же придется очень быстро этот документ одобрить. Первые загранпаспорта с электронными чипами появятся сначала в Калининградской области, а также будут выдаваться российскими посольствами и консульствами в Германии и Литве.

Только после этого их начнут вводить по всей России. Ранее представители МВД и "Гознака" неоднократно заявляли, что очередная замена паспортов не будет проходить стихийно. Сейчас представители ведомств еще раз подтвердили, что никакой спешки в реализации проекта не будет. В самом президентском указе отмечено, что новые паспорта будут выдавать только тем, кто впервые хочет сделать заграничный паспорт, или тем, у кого закончился срок действия старого загранпаспорта. Все остальные получат загранпаспорт нового образца по окончании срока действия старого.

Меняя паспорта постепенно, власти планируют избежать очередей и единовременной траты большой суммы денег. По оценке НИИ "Восход", разрабатывающего новые загранпаспорта, полная замена документов обойдется стране в $20 млрд. В эту сумму входит не только изготовление новых паспортов, но и затраты на оборудование для изготовления микрочипов, пластиковых карточек-вкладышей, а также различную технику, которая будет размещена на границах и пограничных пунктах по всей России. Для граждан же новый паспорт будет стоить не выше 1 тыс. руб., заверил глава "Гознака" Аркадий ТРАЧУК.

В дальнейшем, согласно международным стандартам, на паспортный чип должны быть занесены снимок радужки глаза и отпечаток пальца. (Кроме того, в далеком будущем страны Западной Европы планируют вносить туда и температурную карту лица). Сама процедура сканирования отпечатков, как ожидается, будет занимать около 15 минут.

Не исключено, что если эксперимент пройдет успешно, то российские власти решат заменить и внутренние паспорта. Кстати, министр информационных технологий и связи России Леонид РЕЙМАН, который занимается техническими вопросами изготовления новых документов, еще в прошлом году намекал, что в будущем паспорта с биометрическими данными могут появиться внутри страны.