Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
От "Хопра" добра не ищут
В очередной раз администрация г. Владивостока сообщает вкладчикам, пострадавшим от действий всевозможных финансовых пирамид и мошеннических компаний в период становления рыночной экономики, о выплате компенсаций за потерянные вклады.
Как подчеркнула заведующая планово-экономическим отделом Управления по исполнению программ по поддержке населения Елена ИЛЬИНСКАЯ, не стоит путать понятия "возвращение вкладов" и "компенсационные выплаты". В данном случае компенсация - это оказание посильной помощи государством, возмещение морального ущерба за то, что когда-то в стране случилось то, что случилось.
Выплаты компенсаций идут со счетов Федерального общественно-государственного Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. На предмет выдачи компенсационных выплат гражданам Фонд заключил договор с администрацией г. Владивостока. Несколько лет назад эти функции выполняла администрация Приморского края, при этом, согласно Положению, деньги выплачивались только определенным категориям лиц - инвалидам, ветеранам войны, пенсионерам старше 60 лет. Теперь такого ограничения нет, и компенсации получают все.
Правда, размер выплат не так велик, как хотелось бы. Если в те времена люди теряли миллионы, на которые можно было и квартиру приобрести, то теперь с учетом деноминации выплаты производятся в размере вклада, но не более 1 тыс. руб. То есть, если изначально сумма вклада равнялась 6 млн руб., с учетом деноминации это 6 тыс. руб., а получит гражданин все равно 1 тыс. руб. Если раньше человек получил часть суммы, то сейчас ему выплатят остальную, которая в целом, опять-таки, не будет превышать 1 тыс. руб.
В качестве исключения, в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне, Управление Фонда решило участникам ВОВ сделать подарок, и установило размер компенсации в размере вклада, но не более 5 тыс. руб.
В списке компаний, от чьих действий пострадали когда-то вкладчики и акционеры, 397 названий - по всей России, и перечень этот пополняется.
Среди них - нашумевшие в то время Русский дом "Селенга", "Хопер-инвест", а также самые известные в Приморском крае - Приморский благотворительный фонд, Артемовское потребительское общество, "Маньчжурия" и т.д. Однако в этот список не вошла самая масштабная финансовая пирамида - АООТ "МММ". Причина, как утверждают специалисты самого Фонда, заключается в том, что билеты МММ не являются документами, подтверждающими принадлежность и сумму вклада.
В настоящее время названное Управление администрации г. Владивостока проводит работу по регистрации граждан, которые компенсацию еще не получили. При этом от людей требуются оригиналы и ксерокопии паспортов, документов, подтверждающих вложения средств, удостоверение инвалида или ветерана ВОВ, а также копии первой страницы сберкнижки, где указаны номера счетов. Заявления установленного образца заполняются на местах, в отделах по реализации программ (бывших собесах) районных администраций.
ДосьеС 2003 г. через администрацию г. Владивостока компенсационные выплаты получили 2244 человека на общую сумму около 2,5 млн руб. В 2005 г. Федеральный общественно-государственный Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров перечислил во Владивосток 1 млн 627 тыс. 392,5 руб. для 1841 человека. По Приморскому краю - 882 тыс 399 руб. для 818 человек.
- Из собранных документов формируется посылка с сопроводительными документами, - рассказывает Елена Ильинская, - которые подписывает заместитель мэра, и отправляется в Фонд. Документы рассматриваются долго - до 3 месяцев, затем ведомости со сведениями Фонда о размере и правомочности компенсации снова поступают в администрацию Владивостока. Очень много приходит актов разногласий, где людям отказывают в компенсации по различным основаниям.
Важно отметить, что выплаты производятся только по универсальным вкладам или так называемым пенсионным плюсам. Огромное число возвратов идет потому, что люди предоставляют депозитные, срочные вклады. Есть еще несколько ограничений. Если человек вложил деньги в 5 компаний, то компенсацию все равно получит в размере 1 тыс. руб. Если вдовы или вдовцы могут получить компенсацию за умершего супруга или супругу, то наследники - нет, даже если существует нотариально заверенное завещание, куда вошли те вклады. Исключение составляют инвалиды детства и родители детей, погибших, например, во время боевых действий в Чечне.
Выплаты производятся только безналичным путем. Если к этому времени счет был закрыт, придется открыть новый, в любом банке. Пока сроки по выплатам не установлены, тем не менее, лучше деньги получить быстрее.
Вместе с тем, особого смысла нет идти тем, кто в смутные времена потерял деньги, скажем, по одному ваучеру, за который сегодня они получат 20 рублей.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру