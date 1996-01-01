От "Хопра" добра не ищут

В очередной раз администрация г. Владивостока сообщает вкладчикам, пострадавшим от действий всевозможных финансовых пирамид и мошеннических компаний в период становления рыночной экономики, о выплате компенсаций за потерянные вклады.

Как подчеркнула заведующая планово-экономическим отделом Управления по исполнению программ по поддержке населения Елена ИЛЬИНСКАЯ, не стоит путать понятия "возвращение вкладов" и "компенсационные выплаты". В данном случае компенсация - это оказание посильной помощи государством, возмещение морального ущерба за то, что когда-то в стране случилось то, что случилось.

Выплаты компенсаций идут со счетов Федерального общественно-государственного Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. На предмет выдачи компенсационных выплат гражданам Фонд заключил договор с администрацией г. Владивостока. Несколько лет назад эти функции выполняла администрация Приморского края, при этом, согласно Положению, деньги выплачивались только определенным категориям лиц - инвалидам, ветеранам войны, пенсионерам старше 60 лет. Теперь такого ограничения нет, и компенсации получают все.

Правда, размер выплат не так велик, как хотелось бы. Если в те времена люди теряли миллионы, на которые можно было и квартиру приобрести, то теперь с учетом деноминации выплаты производятся в размере вклада, но не более 1 тыс. руб. То есть, если изначально сумма вклада равнялась 6 млн руб., с учетом деноминации это 6 тыс. руб., а получит гражданин все равно 1 тыс. руб. Если раньше человек получил часть суммы, то сейчас ему выплатят остальную, которая в целом, опять-таки, не будет превышать 1 тыс. руб.

В качестве исключения, в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне, Управление Фонда решило участникам ВОВ сделать подарок, и установило размер компенсации в размере вклада, но не более 5 тыс. руб.

В списке компаний, от чьих действий пострадали когда-то вкладчики и акционеры, 397 названий - по всей России, и перечень этот пополняется.

Среди них - нашумевшие в то время Русский дом "Селенга", "Хопер-инвест", а также самые известные в Приморском крае - Приморский благотворительный фонд, Артемовское потребительское общество, "Маньчжурия" и т.д. Однако в этот список не вошла самая масштабная финансовая пирамида - АООТ "МММ". Причина, как утверждают специалисты самого Фонда, заключается в том, что билеты МММ не являются документами, подтверждающими принадлежность и сумму вклада.

В настоящее время названное Управление администрации г. Владивостока проводит работу по регистрации граждан, которые компенсацию еще не получили. При этом от людей требуются оригиналы и ксерокопии паспортов, документов, подтверждающих вложения средств, удостоверение инвалида или ветерана ВОВ, а также копии первой страницы сберкнижки, где указаны номера счетов. Заявления установленного образца заполняются на местах, в отделах по реализации программ (бывших собесах) районных администраций.

Досье С 2003 г. через администрацию г. Владивостока компенсационные выплаты получили 2244 человека на общую сумму около 2,5 млн руб. В 2005 г. Федеральный общественно-государственный Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров перечислил во Владивосток 1 млн 627 тыс. 392,5 руб. для 1841 человека. По Приморскому краю - 882 тыс 399 руб. для 818 человек.

- Из собранных документов формируется посылка с сопроводительными документами, - рассказывает Елена Ильинская, - которые подписывает заместитель мэра, и отправляется в Фонд. Документы рассматриваются долго - до 3 месяцев, затем ведомости со сведениями Фонда о размере и правомочности компенсации снова поступают в администрацию Владивостока. Очень много приходит актов разногласий, где людям отказывают в компенсации по различным основаниям.

Важно отметить, что выплаты производятся только по универсальным вкладам или так называемым пенсионным плюсам. Огромное число возвратов идет потому, что люди предоставляют депозитные, срочные вклады. Есть еще несколько ограничений. Если человек вложил деньги в 5 компаний, то компенсацию все равно получит в размере 1 тыс. руб. Если вдовы или вдовцы могут получить компенсацию за умершего супруга или супругу, то наследники - нет, даже если существует нотариально заверенное завещание, куда вошли те вклады. Исключение составляют инвалиды детства и родители детей, погибших, например, во время боевых действий в Чечне.

Выплаты производятся только безналичным путем. Если к этому времени счет был закрыт, придется открыть новый, в любом банке. Пока сроки по выплатам не установлены, тем не менее, лучше деньги получить быстрее.

Вместе с тем, особого смысла нет идти тем, кто в смутные времена потерял деньги, скажем, по одному ваучеру, за который сегодня они получат 20 рублей.