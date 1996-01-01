Уссурийского маньяка-бомбера возбуждают игровые автоматы

На рассвете 21 октября в Уссурийске, в помещении зала игровых автоматов "Цунами", расположенном по ул. Ушакова, 12, произошел взрыв гранаты РГД-5. Игорное заведение принадлежит 32-летнему частному предпринимателю, жителю Уфы.

Около 5 часов утра неустановленный преступник в приоткрытую входную дверь игрового зала забросил черный пакет, после чего раздался взрыв. В этот момент в зале находились кассир и охранник. Люди не пострадали.

Зал игровых автоматов "Цунами" располагается на первом этаже в двухэтажной пристройке к жилому дому площадью 25 кв. м.

Сейчас следствие отрабатывает ряд версий и не исключает, что "автор" взрыва - человек, розыск которого за аналогичное преступление ведется милицией Приморья. На рассвете 8 октября в Уссурийске неизвестный забросил гранату в другой зал игровых автоматов -"Крейзи мани" по ул. Францева, 23.

Личность бомбера устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ. ("Хулиганство").