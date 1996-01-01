Охотников ждут на экзамен в милицию

Отныне желающие получить охотничий билет или оружие должны будут сдать зачет в милиции. Принимать зачеты на знание охотничьего минимума и правил обращения с оружием будет специально созданная межведомственная комиссия.

Решение об этом было принято на совместном оперативном совещании УВД Приморья с Приморским краевым обществом охотников и рыболовов при начальнике краевого УВД генерал-майоре милиции Николае ВАЧАЕВЕ.