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"Центральная" до сих пор грозит Партизанску

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Администрация Партизанска предупредила жителей города о том, что в связи с ликвидацией шахты "Центральной" - последней из шахт, расположенных в городской черте, возникает опасность, связанная с процессом самопроизвольного затопления горных выработок водой.

В результате рудничная атмосфера, характеризующаяся пониженным содержанием кислорода ("мертвый воздух") и содержащая метан, угарный газ, сероводород по старым выработкам, трещинам и разломам вытесняется на поверхность. Угроза особенно реальна для тех жителей Партизанска, чьи дома расположены в пределах горного отвода шахты, ограниченного улицами Лермонтова, Луговой, Белинского Чернышевского, Ладожской, поймой ручья Птичий, 2-й Кирпичной и Иркутской. По информации специалистов отдела строительства администрации города, самопроизвольное затопление шахты - процесс медленный и достаточно длительный, поэтому вытеснение шахтовых газов может происходить еще несколько лет. Опыт наблюдений при затоплении других шахт Партизанска - "Глубокой", "Нагорной", "Северной" и "Авангард" показывает, что выделяющийся при этом газ чаще всего скапливается в плохо проветриваемых подпольях, подвалах и погребах, создавая опасность для здоровья и жизни людей.

Как известно, вопрос о закрытии "Центральной" возник два года назад, когда в октябре 2003 г. в результате взрыва на шахте погибли шесть человек. По факту происшествия прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст.216 ч.2 - нарушение правил безопасности, повлекшее смерть людей. Директор ООО "Сучануголь" Владимир ДОЗОРОВ отчитался о ликвидации последствий аварии на заседании Коллегии Госгортехнадзора, был составлен акт комиссии, расследующей причины аварии. В коллективе прошли собрания - несмотря на случившееся, люди пытались отстоять последнюю шахту Партизанска. Тем не менее, решение правительства было категоричным: шахту закрыть.

Сегодня на то, чтобы ликвидировать старейшую и самую глубокую из шахт города технологично, засыпав стволы породой или заполнив водой, нет средств. Кроме выделяющихся на поверхность газов, существует и другая реальная опасность - провалы. Мониторинг ликвидированных шахт проводится постоянно, поскольку земля в окрестностях "гуляет": провалы случаются на дорогах, во дворах, огородах и кладбище. Средств, которые должны были быть предусмотрены на эти цели в программе ликвидации "Центральной", явно недостаточно. Хотя, начиная с закрытия в Партизанске шахт "Глубокая" и "Нагорная" эти работы ведутся непрерывно. Так, в 2003 г. были переселены 135 семей, на что из средств бюджета ушло 22 млн руб. В 2004 г. на переселение жителей направлена примерно такая же сумма.

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