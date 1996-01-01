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Заклятый "друг" семьи
В одном из частных домов Лесозаводска, расположенном по улице Чайковского, были обнаружены трупы хозяев дома: 35-летнего сына и его 59-летней матери с множественными следами тяжелых побоев.
По мнению экспертов, убийца, избив своих жертв, лишил их жизни при помощи куска проволоки и столовой вилки. Неподалеку от тел находились и орудия совершения жестокого преступления.
Сутки потребовались сотрудникам милиции для того, чтобы разыскать и задержать убийцу. Им оказался нигде не работающий 24-летний житель Лесозаводска. Накануне трагедии он явился в гости к сыну хозяйки дома - распить бутылочку и поговорить "по душам". Разговор не заладился и постепенно перетек в выяснение отношений. Мужчины сцепились в драке. Мать, хозяйка дома, собралась было разнять дерущихся, но вместо желанного мира посеяла меж ними еще больший раздор. Молодой гость оказался сильнее обоих хозяев...
Когда те перестали подавать признаки жизни, молодой человек спешно ретировался и пытался было вовсе скрыться из Лесозаводска, но был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он находится в изолятор временного содержания, ему грозит лишение свободы на срок от 20 лет до пожизненного. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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