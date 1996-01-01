Ножницы - тоже оружие

Жертвой обыкновенных ножниц пали двое жителей Приморья.

Семейная ссора двух очень пожилых жителей Арсеньева окончилась убийством. Разгневанный 93-летний мужчина, вооружившись обыкновенными ножницами, всадил их прямиком в сердце своей 82-летней супруги. Бабушка скончалась мгновенно.

Учитывая более чем солидный возраст престарелого убийцы, не позволяющий заключить его в колонию или тюрьму, скорее всего, он будет приговорен судом к условному наказанию. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Удар ножницами в спину получил 20-летний житель Владивостока.

Распивая спиртные напитки со своей 39-летней зазнобой, парень вздумал устроить женщине сцену ревности. В ответ на это оскорбленная и разъяренная его недоверием пассия схватила ножницы и всадила их в спину ревнивца. К счастью, ранение оказалось не смертельным.

Вспыльчивая мадам задержана и водворена в изолятор временного содержания. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование.