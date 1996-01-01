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Наркомана не пустят в университет?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую среду в ДВГУ прошел семинар-совещание на тему "Актуальные проблемы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании и наркопреступности в молодежной среде Дальневосточного федерального округа". Кроме представителей Госнаркоконтроля, здравоохранения, образования и других ведомств Приморского края в семинаре приняли участие специалисты с Камчатки, из Якутии и Еврейской автономной области.

Несмотря на внушительные показатели выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков, уничтоженных наркорастений, озвученные на семинаре, начальник Управления Госнаркоконтроля России по Приморскому краю Александр РОЛИК также отметил, что было бы ошибкой создавать какую-то радужную картину. Уровень наркопреступности в Дальневосточном округе выше, чем в других регионах России, а снижение заболеваемости среди наркозависимых составляет всего 2%. Вместе с тем, программы, направленные на профилактику и борьбу с наркоманией, финансируются не полностью, а ведомства никак не могут отказаться от формализма и канцелярского стиля работы.

Досье

По данным Управления Госнаркоконтроля по Приморскому краю, количество выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков за 9 месяцев 2005 г. превышает показатели аналогичного периода 2004 г. в два раза и составляет 2,5 тыс. Изъято 1,5 т наркотических средств. Уничтожено в 16 раз больше наркорастений: если в 2004 г. - 530 т, то в 2005 г. - 8 тыс. 700 т.

- Торговля наркотиками - это единственный вид бизнеса, где прибыли достигают 2000%! - подчеркнула руководитель научно-методического центра по профилактике наркомании при ДВГУ Лариса РОМАНОВА. - Кто же добровольно захочет потерять такой лакомый кусок? Поэтому наркокриминалитет не бездействует. Да еще наши депутаты принимают законы, от которых наркомафия только выигрывает. Во-первых, настоящее законодательство позволяет иметь при себе определенное количество доз. И за это задержанному ничего не будет. Во-вторых, из Уголовного кодекса исключена конфискация имущества как вид наказания. В-третьих, суды теперь могут определять меру наказания за уголовные преступления аж до 8 лет условно.

При всем этом основной целью семинара было определить новые подходы во вневедомственном взаимодействии в сфере профилактики наркомании и наркопреступности в молодежной среде. Как утверждает Лариса Романова, в настоящее время деятельность ведомств, которые так или иначе имеют отношение к борьбе с наркоманией, напоминают басню КРЫЛОВА "Лебедь, Рак и Щука". Каждый тянет воз в свою сторону - каждое ведомство считает свое дело самым важным. В то же время, надо, наоборот, объединить их усилия и скоординировать работу. Эту функцию должен взять на себя специальный орган, наделенный определенными полномочиями. В принципе, ее может выполнять межведомственная комиссия при администрации Приморского края, которая в настоящее время также работает в сфере борьбы с наркотиками.

Досье

По данным статистики, в России проживают более 200 тыс. человек, страдающих наркозависимостью. В 2004 г. от употребления наркотиков в России умерло более 70 тыс. человек.

Еще одна проблема всей страны - отсутствие сформированной политики относительно наказания в сфере незаконного оборота наркотиков. России не подходят ни слишком жесткие меры, как, например, в Иране, где за распространение грозит смертная казнь, ни политика либеральных в этом смысле стран - Голландии, Швеции, где официально разрешены легкие наркотики. Нам нужно выработать свою политику, однако до сих пор этого так и не сделано.

На вопрос об идее министра образования и науки РФ Андрея ФУРСЕНКО запретить принимать в вузы наркозависимых, Лариса Романова ответила: "Думаю, это правильно. Дело в том, что наркозависимость ничуть не страшнее туберкулеза. И жить рядом с наркоманом так же опасно, как с больным туберкулезом. Кроме того, я даже за то, чтобы исключать из вузов студентов, употребляющих наркотики. Другое дело, что это нужно доказать. И тут возникает вопрос: как? А принудительно отправить такого студента на обследование мы не вправе..."

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