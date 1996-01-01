Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Наркомана не пустят в университет?
В минувшую среду в ДВГУ прошел семинар-совещание на тему "Актуальные проблемы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании и наркопреступности в молодежной среде Дальневосточного федерального округа". Кроме представителей Госнаркоконтроля, здравоохранения, образования и других ведомств Приморского края в семинаре приняли участие специалисты с Камчатки, из Якутии и Еврейской автономной области.
Несмотря на внушительные показатели выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков, уничтоженных наркорастений, озвученные на семинаре, начальник Управления Госнаркоконтроля России по Приморскому краю Александр РОЛИК также отметил, что было бы ошибкой создавать какую-то радужную картину. Уровень наркопреступности в Дальневосточном округе выше, чем в других регионах России, а снижение заболеваемости среди наркозависимых составляет всего 2%. Вместе с тем, программы, направленные на профилактику и борьбу с наркоманией, финансируются не полностью, а ведомства никак не могут отказаться от формализма и канцелярского стиля работы.
ДосьеПо данным Управления Госнаркоконтроля по Приморскому краю, количество выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков за 9 месяцев 2005 г. превышает показатели аналогичного периода 2004 г. в два раза и составляет 2,5 тыс. Изъято 1,5 т наркотических средств. Уничтожено в 16 раз больше наркорастений: если в 2004 г. - 530 т, то в 2005 г. - 8 тыс. 700 т.
- Торговля наркотиками - это единственный вид бизнеса, где прибыли достигают 2000%! - подчеркнула руководитель научно-методического центра по профилактике наркомании при ДВГУ Лариса РОМАНОВА. - Кто же добровольно захочет потерять такой лакомый кусок? Поэтому наркокриминалитет не бездействует. Да еще наши депутаты принимают законы, от которых наркомафия только выигрывает. Во-первых, настоящее законодательство позволяет иметь при себе определенное количество доз. И за это задержанному ничего не будет. Во-вторых, из Уголовного кодекса исключена конфискация имущества как вид наказания. В-третьих, суды теперь могут определять меру наказания за уголовные преступления аж до 8 лет условно.
При всем этом основной целью семинара было определить новые подходы во вневедомственном взаимодействии в сфере профилактики наркомании и наркопреступности в молодежной среде. Как утверждает Лариса Романова, в настоящее время деятельность ведомств, которые так или иначе имеют отношение к борьбе с наркоманией, напоминают басню КРЫЛОВА "Лебедь, Рак и Щука". Каждый тянет воз в свою сторону - каждое ведомство считает свое дело самым важным. В то же время, надо, наоборот, объединить их усилия и скоординировать работу. Эту функцию должен взять на себя специальный орган, наделенный определенными полномочиями. В принципе, ее может выполнять межведомственная комиссия при администрации Приморского края, которая в настоящее время также работает в сфере борьбы с наркотиками.
ДосьеПо данным статистики, в России проживают более 200 тыс. человек, страдающих наркозависимостью. В 2004 г. от употребления наркотиков в России умерло более 70 тыс. человек.
Еще одна проблема всей страны - отсутствие сформированной политики относительно наказания в сфере незаконного оборота наркотиков. России не подходят ни слишком жесткие меры, как, например, в Иране, где за распространение грозит смертная казнь, ни политика либеральных в этом смысле стран - Голландии, Швеции, где официально разрешены легкие наркотики. Нам нужно выработать свою политику, однако до сих пор этого так и не сделано.
На вопрос об идее министра образования и науки РФ Андрея ФУРСЕНКО запретить принимать в вузы наркозависимых, Лариса Романова ответила: "Думаю, это правильно. Дело в том, что наркозависимость ничуть не страшнее туберкулеза. И жить рядом с наркоманом так же опасно, как с больным туберкулезом. Кроме того, я даже за то, чтобы исключать из вузов студентов, употребляющих наркотики. Другое дело, что это нужно доказать. И тут возникает вопрос: как? А принудительно отправить такого студента на обследование мы не вправе..."
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток